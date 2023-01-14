疫情解封開放隨香 台南東山迎佛祖走上古香路

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傳承近200年的國家重要民俗「東山碧軒寺迎佛祖暨遶境」14日登場，今年再次開放信眾隨香，數千人陪伴「正二媽」走上古香路，徒步總里程14.6公里。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 112年1月14日

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（中央社記者張榮祥台南14日電）傳承近200年的國家重要民俗「東山碧軒寺迎佛祖暨遶境」今天登場，且在COVID-19疫情2年後，首次開放信眾隨香，數千人陪伴「正二媽」走上古香路。

東山碧軒寺迎佛祖暨遶境歷史悠久，是東山、白河地區年度重要民俗活動，2011年被指定為國家重要民俗，2021年及2022年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，取消一切公開活動，謝絕交陪廟宇及信眾隨香，由寺廟內部人員自行辦理核心儀程。

如今疫情解封，這項傳承近200年的國家重要民俗，今年再次開放信眾隨香，今天清晨7時27分回鑾白河火山碧雲寺，數千人陪伴「正二媽」走上古香路，徒步總里程14.6公里。

隊伍起駕後，沿途經過崁仔頭、中洲、土庫庄、大林、頭站、檨仔林、杭內等山腳下聚落，接著再步入古香路，盛況一如往昔。

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台南市政府文化局發布新聞稿指出，每年農曆12月23日「東山迎佛祖」，信眾徒步行走古香路，越過重重山嶺，護送觀音佛祖「正二媽」回鑾白河火山碧雲寺過年。

農曆正月初九當晚，信眾再迎請「正二媽」下山，返回東山碧軒寺。數千信眾手持「暗八香」、挑「馬草擔」，高舉火把，點亮漆黑山路，到達平地後，緊接而來「換香」、「換花」、「換轎」的「三換」儀式，非常有特色。（編輯：郭諭儒）1120114