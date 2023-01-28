不畏寒流來襲 台北動漫節第2天湧13萬人次

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（中央社記者王寶兒台北28日電）第11屆台北國際動漫節今天邁入第2天，儘管寒流來襲，仍有約13萬人次進場。除買氣旺盛，「鏈鋸人」聲優見面會吸引百名粉絲與會，「間諜家家酒」製作團隊也舉辦簽名會。

WIT STUDIO創辦人、「SPY×FAMILY 間諜家家酒」總作畫監督淺野恭司及製作人中武哲也繼昨天現身於台北國際動漫節後，今天再度於ICHIBAN JAPAN日本館舉辦簽名會，並分享兩人在「間諜家家酒」中最喜歡的角色。

中武哲也表示，自己最喜愛安妮亞的同學「貝琪．布萊克貝爾」，淺野恭司則最喜愛動畫中瘋狂迷戀黃昏的間諜「費歐娜．弗羅斯特」。面對主持人詢問「安妮亞如果在台灣，會最喜歡哪一道台灣美食？」中武哲也回答「摩斯漢堡的地瓜薯條」，現場粉絲爆出陣陣笑聲。

台北國際動漫節由社團法人中華動漫出版同業協進會主辦，秘書長高世椿向中央社表示，以歷屆觀察，週末本就會吸引大批人潮逛展，今年特別的是從各家攤商福袋現場銷售狀況可發現，家長帶著小孩來逛展的親子族群很多。

舞台活動上，高世椿表示，「鏈鋸人」聲優粉絲見面會先前更是報名秒殺，「1分鐘就賣光了」，今天見面會場外也湧入不少人，希望有機會能一睹聲優風采。

日本動畫「鏈鋸人」聲優楠木灯及戶谷菊之介見面會今天傍晚壓軸於動漫節登場，僅開放限額200名與會，為管控見面會品質，場邊佈置祭出屏風、帷幕包圍會場。一名陳姓大學生向中央社表示，開放見面會網路報名當天，號召10名朋友一起搶票，相當期待。

ICHIBAN JAPAN日本館則有來自日本九州福岡的「霸天少女隊」演出活動，成員們演出多首融合日本傳統祭典的動感舞曲，炒熱現場氣氛，她們也提到，因為很多年沒有來台灣，想趁著演出之餘到台北景點走走。

第11屆台北國際動漫節於台北南港展覽館1館展出至31日。（編輯：唐聲揚）1120128