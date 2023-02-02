紙風車劇團5日巡迴嘉義水上 盼孩童歡度元宵

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（中央社記者黃國芳嘉義縣2日電）紙風車劇團將於5日下午在嘉義縣水上鄉新興園餐廳外草坪免費演出經典劇碼「武松打虎」，讓孩童一同歡度開心的元宵節。

紙風車劇團今天發布新聞稿指出，這次「武松打虎」能在嘉義縣水上鄉演出，須感謝中國信託慈善基金會給予支持，同時要肯定嘉義縣中庄社區發展協會的努力。

中國信託慈善基金會於2015年推動「台灣夢－兒少社區陪伴扎根計畫」，結合在地社區打造兒少專屬關懷據點，提供弱勢兒少多元陪伴課程及餐食等服務，後來紙風車劇團的加入，除了啟發孩童創意、美學外，並用藝術建立孩童的笑容。

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紙風車劇團自2009年參與「點燃生命之火計畫」，至今已走入第13個年頭，期間與中國信託慈善基金會攜手完成188場巡迴演出，讓偏鄉孩童能有機會在家鄉觀賞演出。

紙風車劇團表示，紙風車劇團將於5日下午3時30分在嘉義縣水上鄉演出經典劇碼「武松打虎」，中庄社區發展協會所輔導的孩童也將帶來熱情的太鼓與舞蹈表演，讓大家一同歡度開心的元宵佳節。（編輯：張雅淨）1120202