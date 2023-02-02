鄧小樺在台灣開出版社 二〇四六說港人的故事

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

香港作家鄧小樺在台灣成立二〇四六出版社，屬讀書共和國旗下出版品牌之一，主要將聚焦在香港、台灣及廣義華語離散社群的文藝作品等，2日在台北舉行開幕記者會。中央社記者郭日曉攝 112年2月2日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱祖胤台北2日電）香港作家、詩人鄧小樺去年移居台灣，今天宣布在台灣成立二〇四六出版社，離散的作家們成立發聲的平台，讓更多香港人的故事被看見。

鄧小樺今天在台北市大同區窩窩咖啡店舉行記者會，包括讀書共和國出版集團創辦人暨社長郭重興、一八四一出版公司社長沈旭暉、一八四一出版社總編輯孔德維、作家沐羽等人出席，二〇四六出版社的創社作「亂世孤魂」作者、香港兒童文學家周蜜蜜，透過視訊參與這場盛會。

鄧小樺表示，來台灣成立出版社的主要原因，是因為香港政治形勢已經產生變化，言論、出版自由受到限制，她希望為香港的出版打開一扇窗，尋找各種可能性。

香港作家鄧小樺（右）在台灣成立二〇四六出版社，2日在台北舉行開張宣告記者會，讀書共和國出版集團創辦人暨社長郭重興（左）也出席與會。中央社記者郭日曉攝 112年2月2日

鄧小樺表示，在這之前也有香港朋友做跟她同樣的事，但出版內容比較偏向政治論述、社會科學相關議題，而她之所以要開一家文藝類型的出版社，是因為此時此刻若要講好香港故事，不能只是把現實說出來，而是要用創作者的角度，以豐富的想像、情感及世界觀去成就作品，用現實以外的事去感動其他地方的人，讓他們進而理解香港。

二〇四六出版社是讀書共和國出版集團旗下的新品牌，郭重興表示，當前有許多香港創作者來到這片土地，剛好讓台灣創作者可以透過香港這扇窗，更具體感受到外面的世界。他認為支持香港人在台灣成立出版社不是台灣在支持香港，反而是香港人來到台灣之後，給了台灣更多的養分，不管是精神、文化還是正義的層面。

根據二〇四六出版社發布新聞稿聲明：「在眾聲失語的年代，我等香港人在台灣成立出版社，旨在為香港開拓更廣闊的出版空間，讓作者們在免於掣肘的環境下保存表達自由，繼續出版以香港為題材的作品，讀者也可看到時代心靈最真實的一面，不輕易讓亂世的洪流洗刷過去的歷史痕跡」。

新聞稿指出，在大型移民潮下，出版社也會積極發掘台灣或他地的寫作者，相信異地的流徙或離散經歷，將會是這個時代的一大命題，同時讓寫作者拉開距離時，更深刻思考家鄉之「根」的意義。其中以文藝創作為志業的年輕寫作者，將會是出版社重點發掘的對象，並連結作品同樣具反抗精神的廣義華語社群。（編輯：李亨山）1120202

香港作家鄧小樺（右）在台成立二〇四六出版社，2日於台北舉行開張宣告記者會，並介紹首本出版物為作家周蜜蜜的「亂世孤魂：我與羅海星，從惠吉西二坊二號到唐寧街十號」。左為讀書共和國出版集團創辦人暨社長郭重興。中央社記者郭日曉攝 112年2月2日

香港作家鄧小樺在台成立二〇四六出版社，2日在台北舉行開幕記者會，讀書共和國出版集團創辦人暨社長郭重興（圖）也應邀出席交流。中央社記者郭日曉攝 112年2月2日

香港作家鄧小樺在台成立二〇四六出版社，屬讀書共和國旗下出版品牌之一，2日並在台北舉行開張宣告記者會，2023台北國際書展小說組首獎「煙街」作者沐羽（圖）也應邀出席交流。中央社記者郭日曉攝 112年2月2日

香港作家鄧小樺在台灣成立二〇四六出版社，主要聚焦香港、台灣及廣義華語離散社群的文藝創作，2日在台北舉行開張宣告記者會，國際關係學者沈旭暉（圖）應邀出席，分享出版文學的時代意義。中央社記者郭日曉攝 112年2月2日