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雅加達唐人街慶元宵 傳統布袋戲表演吸睛

2023/2/6 15:57（2/6 16:16 更新）
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雅加達唐人街舉行元宵節慶祝活動，吸引許多民眾參加。中央社記者李宗憲雅加達攝 112年2月6日
雅加達唐人街舉行元宵節慶祝活動，吸引許多民眾參加。中央社記者李宗憲雅加達攝 112年2月6日
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（中央社記者李宗憲雅加達6日專電）印尼多個城市昨天舉行元宵節慶祝活動，雅加達唐人街的元宵遊行，除了有舞龍舞獅表演，還有印尼傳統舞蹈及布袋戲演出，吸引上百人參加。

印尼雅加達、茂物（Bogor）及山口洋市（Singkawang）等多個城市昨天舉行元宵節慶祝活動，在雅加達西區唐人街舉行的元宵節遊行，結合了舞蹈、布袋戲及舞獅等表演，從早到晚持續一整天，除了印尼華人也有許多本地居民參與。

有民眾表示，過去因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情停辦的元宵節慶祝活動終於恢復，希望能繼續促進印尼族群融合和團結。

而在唐人街的各個表演中，最受矚目的是印尼本地劇團欣瓦（Rumah Cinwa）演出的布袋戲表演，這也是劇團在疫後的首次大型演出。

欣瓦劇團創辦人沃羅（Dwi Woro Retno Mastuti）表示，欣瓦布袋戲劇團成立於2014年，目前約有20名成員，疫情期間因沒有表演邀約，許多成員感到沮喪而決定回鄉，如今終於能再次演出，她和成員都非常開心。

這次演出，欣瓦布袋戲劇團共有7人參與，其中2人是操偶師，其他人則負責配樂，包括吹小號、笛子和敲鑼。沃羅向中央社記者說：「當我為人們帶來娛樂，我自己也很高興，這不僅是為了收入，更多是為了彼此分享，以及透過布袋戲為觀眾帶來喜悅。」

劇團成員巴加（Baga Setyo Hadi）向中央社透露，「目前在印尼只有3個布袋戲劇團，除了欣瓦，另外2個在東爪哇，但他們成員年紀都很大了」。

印尼媒體「美都電視台」（Metro TV）曾報導，布袋戲自宋朝從中國傳入印尼後，就受到印尼人喜愛，欣瓦布袋戲劇團曾多次和台灣布袋戲組織交流，雙方關係緊密。（編輯：張芷瑄）1120206

雅加達唐人街舉行元宵節慶祝活動，主辦單位安排傳統舞蹈表演。中央社記者李宗憲雅加達攝 112年2月6日
雅加達唐人街舉行元宵節慶祝活動，主辦單位安排傳統舞蹈表演。中央社記者李宗憲雅加達攝 112年2月6日
欣瓦劇團在雅加達唐人街演出布袋戲表演，吸引民眾駐足觀賞。中央社記者李宗憲雅加達攝 112年2月6日
欣瓦劇團在雅加達唐人街演出布袋戲表演，吸引民眾駐足觀賞。中央社記者李宗憲雅加達攝 112年2月6日
欣瓦劇團創辦人沃羅（Dwi Woro Retno Mastuti）與布袋戲偶。（Dinar Syah提供）中央社記者李宗憲雅加達傳真 112年2月6日
欣瓦劇團創辦人沃羅（Dwi Woro Retno Mastuti）與布袋戲偶。（Dinar Syah提供）中央社記者李宗憲雅加達傳真 112年2月6日
#欣瓦布袋戲劇團
#印尼
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