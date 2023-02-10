小種子變大樹 草草戲劇節回歸日常3月登場

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嘉義草草戲劇節2023年邁入第15年，即將在3月登場。將有超過160場的展演活動，集結戲劇、音樂、舞蹈、影展、美學市集、講堂，串連嘉義在地文化社群，希望在疫情後透過藝術讓民眾重回日常，展現能量。（阮劇團提供） 中央社記者趙靜瑜傳真 112年2月10日

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（中央社記者趙靜瑜台北10日電）小種子變大樹，嘉義草草戲劇節今年邁入第15年，即將在3月登場。今年以「回歸線」作為主題，希望經過北回歸線的戲劇節，永遠都有如太陽般的熱情，在疫情後透過藝術讓民眾重回日常，展現能量。

文化部長史哲今天特別趕到記者會上表示支持，他說來自中南部，很清楚中南部藝術界的困苦，「北迴歸線很重要，這是一個台灣多元文化的象徵，能夠在嘉義非六都有一個持續15年的藝術節，其實相當不容易。」史哲表示草草戲劇節是文化平權很重要的象徵，承諾會繼續加碼支持。

今年的草草戲劇節以「回歸線」為年度主題，將有超過160場以上的展演活動，集結戲劇、音樂、舞蹈、影展、美學市集、講堂，串連嘉義在地文化社群，希望展現嘉義縣的城市文化節慶。

策展人也是阮劇團藝術總監汪兆謙表示，草草戲劇節，就是一群人一起完成一件事，「草草戲劇節15年前由嘉義一群在地青年創立打拼，現在嘉義的返鄉青年越來越多，藝術節將融入更多角度、更多角色，讓大家看到地方文化的力量。」

史哲表示，青年返鄉創作是台灣最可貴的精神，阮劇團藝術總監汪兆謙說得很對，種下的種子，未來會發展成一棵大樹，「我們不要吝惜於投資這個沒有辦法馬上看見成果的事情，它終究會發出茁壯的成長。」

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草草戲劇節今年邀約包括田野學校、西榮23、諸羅設計塾、種種影像、平凡嘉義、書式生活、島呼冊店、有兒拉拉樹花園、越在嘉文化棧等參與，希望透過不同的嘉義文化社群參與，展現在地的內部力量，從地方創生、親子共學、跨域創意平台、新住民社群，各路好手用多元方式說在地故事。

汪兆謙表示，第15屆草草戲劇節再度回歸春季3月舉行，以日常步調迎接觀眾，除了地理上代表著嘉義，更是象徵著對未來的祝福與期許。第15屆草草戲劇節「回歸線」將於3月11日、12日、18日、19日，每日11時至17時，在嘉義縣表演藝術中心全園區上演。（編輯：李亨山）1120210