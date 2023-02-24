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跟著文協及文學地景遊台灣 台文館推線上導覽

2023/2/24 15:49
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（中央社記者邱祖胤台北24日電）國立台灣文學館策畫「文協一百點網站」暨「文學地景網」，讓民眾跟著台灣文化協會及台灣文學作家的腳步重新認識台灣。

「文協一百點網站」暨「文學地景網」記者會今天在台灣文學基地舉行，文化部政務次長王時思、賴和紀念館暨賴和文教基金會創辦人賴悅顏、蔣渭水文化基金會執行長蔣朝根等人出席。

開場節目由曲盤聽講文化工作室黃士豪、牧歌音樂工作室陳景昭、吳珮嘉，帶來「咱台灣」「美麗島」等歌曲，象徵重回文協年代的心聲。

王時思致詞時表示，台灣文化協會是台灣文化啟蒙，更是決定台灣終於要以台灣人稱呼自己的起點。在文協百年後的今天，期盼透過文協一百點的出版及路線導讀，將文協精神傳承，讓大家以台灣文化為傲，壯大文化自信，進而走向世界。

王時思說，台灣近年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，提升在世界的能見度，當世界各國驚艷台灣如何成為如此民主、自由，並且擁有多元文化的國家時，應該更珍惜這樣可貴的價值，期許國人「在每個生活、習慣、寫作、電影、歌曲、音樂、繪畫等任何的日常，把台灣放在心裡，一代代記憶、一代代傳承」。

台灣文學館發布新聞稿，為推廣「文協一百點：臺灣真有力地景指南」專書，台文館特別設置「文協一百點」網站，依縣市整理全台100個文協地景，邀請民眾從生活周遭展開旅遊，此外，更設計台南、彰化、台北3條走讀路線。

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「文學LET’S GO—文學地景網」則整合各式文學地景資源，「自己走走」專區收羅全台文學主題路線，以及有趣的線上解謎遊戲；「一起走走」專區彙整各地文學相關活動；「家族走走」串聯全台30多間文學館家族成員的文學地景資源。

台文館3月起將舉辦6場走讀活動，「蔡培火的『犯罪紀錄』」於3月4日、3月11日在台南展開；「賴和友人帳」4月8日在彰化登場；「報導蔣渭水」4月29日、4月30日在台北舉行。另外，即日至4月30日推出「文協地景打卡解謎遊戲」，歡迎民眾上網解謎。（編輯：管中維）1120224

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