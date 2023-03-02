史哲首次赴立院備詢 身段柔軟回答明快

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北2日電）文化部長史哲今天首次赴立法院教育及文化委員會備詢，身段柔軟，回答明快。他在中場休息時接受媒體聯訪時表示，文化預算永遠都太少，這次成年禮金從2億追加到近10億要感謝行政院支持。

史哲表示，今天委員們的質詢對於擴大成年禮金的政策都很支持，不但支持，而且非常深入了解，提出的問題都是一針見血。史哲說，這次補助的對象是在偏鄉非六都，這是需要文化部來補強的地方。

史哲說，除了成年禮金之外，另外新台幣15億元是要創造地方的供給面，「比如從表演藝術來講，重點就是在各地非六都的文化中心：從藝FUN券過去發放經驗集中在連鎖書店，這次要將重點放在獨立書店的加碼。」

文化部振興計畫之一是要進入校園、戶外教學及公演，這次也同意公有館舍的加入，「這一次文化成年禮金成功與否的關鍵，就是在非六都。」

史哲強調，文化產業其實跟所有的產業一起在復甦當中，但因為文化產業本身比較脆弱，人們生活習慣已經改變，比如說人們對戶外的習慣性拉高，對室內是比較恐懼，這對劇場的影響就很大，這些都需要政府在相關預算跟振興方式上的呵護跟調控。（編輯：李亨山）1120302

延伸閱讀 文化成年禮金擴大發放 18到21歲每人1200點可看展覽買書

文化部長史哲2日首次赴立法院教育及文化委員會備詢，向現場立委致意。中央社記者王騰毅攝 112年3月2日