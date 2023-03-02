更多編輯台推薦新聞：
護送領袖撤難民運穀物 烏克蘭鐵路戰火中屹立不搖
國際

護送領袖撤難民運穀物 烏克蘭鐵路戰火中屹立不搖

村上春樹睽違6年推長篇新作 「城市及其不確定的牆」4/13出版
文化

村上春樹睽違6年推長篇新作 「城市及其不確定的牆」4/13出版

法國破紀錄冬旱38天沒雨 廢水淨化議題浮上檯面
國際

法國破紀錄冬旱38天沒雨 廢水淨化議題浮上檯面

影片／T1霍華德37分率隊大勝獲明星賽MVP 喊「我不想離開台灣」
運動

影片／T1霍華德37分率隊大勝獲明星賽MVP 喊「我不想離開台灣」

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 文化

史哲首次赴立院備詢 身段柔軟回答明快

2023/3/2 12:05（3/2 12:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北2日電）文化部長史哲今天首次赴立法院教育及文化委員會備詢，身段柔軟，回答明快。他在中場休息時接受媒體聯訪時表示，文化預算永遠都太少，這次成年禮金從2億追加到近10億要感謝行政院支持。

史哲表示，今天委員們的質詢對於擴大成年禮金的政策都很支持，不但支持，而且非常深入了解，提出的問題都是一針見血。史哲說，這次補助的對象是在偏鄉非六都，這是需要文化部來補強的地方。

史哲說，除了成年禮金之外，另外新台幣15億元是要創造地方的供給面，「比如從表演藝術來講，重點就是在各地非六都的文化中心：從藝FUN券過去發放經驗集中在連鎖書店，這次要將重點放在獨立書店的加碼。」

文化部振興計畫之一是要進入校園、戶外教學及公演，這次也同意公有館舍的加入，「這一次文化成年禮金成功與否的關鍵，就是在非六都。」

史哲強調，文化產業其實跟所有的產業一起在復甦當中，但因為文化產業本身比較脆弱，人們生活習慣已經改變，比如說人們對戶外的習慣性拉高，對室內是比較恐懼，這對劇場的影響就很大，這些都需要政府在相關預算跟振興方式上的呵護跟調控。（編輯：李亨山）1120302

#史哲
#文化部長
#文化預算
延伸閱讀
文化成年禮金擴大發放 18到21歲每人1200點可看展覽買書
文化部長史哲2日首次赴立法院教育及文化委員會備詢，向現場立委致意。中央社記者王騰毅攝 112年3月2日
文化部長史哲2日首次赴立法院教育及文化委員會備詢，向現場立委致意。中央社記者王騰毅攝 112年3月2日
文化部長史哲（前中）2日上午應立法院教育及文化委員會之邀，首度到立法院進行「文化部振興計畫」專題報告。中央社記者王騰毅攝 112年3月2日
文化部長史哲（前中）2日上午應立法院教育及文化委員會之邀，首度到立法院進行「文化部振興計畫」專題報告。中央社記者王騰毅攝 112年3月2日
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族