疫情致電影總票房砍半、傳統戲曲失舞台 文化部將提新振興計畫

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（中央社記者趙靜瑜台北2日電）疫情3年，究竟為文化產業帶來哪些關鍵影響，文化部依據市場觀察及相關統計分析，歸納出8大面向，包括電影院上座率不佳、電影總票房砍半等，文化部也將從振興計畫中逐一協助。

應教育及文化委員會之邀，文化部長史哲今天首度上立法院做「文化部振興計畫」專題報告，報告中指出疫情對於文化產業造成的影響，包括「電影院上座率不佳，電影總票房砍半」、「各大藝文展演售票平台營收大幅下滑」、「3年來幾乎沒有大型戶外表演，偏鄉失去觀賞展演型藝文活動的機會」。

其他還包括「博物館參觀人次銳減，營運生存面臨挑戰」、「藝FUN券照顧不到演藝廳級演出，表演團體仍須振興協助」、「傳統戲曲沒有演出機會、失去舞台」、「實體書店、獨立書店、小型商號、微型文創等地方小型藝文店家消費銳減」，以及「傳統技藝、工藝品傳承困難」等。

根據文化部統計，民國107、108年（非疫情年）國片全國總票房為新台幣104億元，疫情期間為避免群聚，民眾觀影習慣改變，在家看片成主流，儘管OTT平台觀賞者激增，但電影票房卻直接對折；111年國片全國總票房為57.5億元，僅為疫情前的55%，112年春節3部賀歲國片票房合計僅6631萬元，與疫情前春節賀歲國片破億票房有極大差距，整體電影票房表現不佳。

根據藝文展演預購票券平台108至110年各季營收統計，108年（疫情前）有26.3億元，但109年下滑至 12.93億元，110年則也僅有13.59億元，可見疫情也重創藝文展演活動，營業額相較於疫情前衰退約50%；顯見演藝廳級別的藝文展演活動仍待復甦。

除此之外，3年來幾乎沒有大型戶外表演，六都有88家演藝廳，非六都地區僅26家，若以席位數來計算，約有75%的演出資源集中於六都；由於疫情禁止大型聚集，導致大型戶外演出中斷，等於剝奪了這3年來偏鄉人口觀賞藝文展演的機會。

文化部也表示，疫情期間文化部透過2次發放藝FUN券刺激文化經濟，但由於演藝廳級的票價較不利於藝FUN券使用，導致表演藝術消費僅占藝FUN券全部消費的8.3%，因此需要一波新的振興計畫扶助以恢復生機。

除此之外，為堅持防疫政策，廟會、遶境等民俗宗教活動皆暫停，傳統戲曲、藝陣等民藝表演團體賴以為生的民戲演出機會幾乎完全中斷，劇團生計受威脅，人才嚴重流失，傳統戲劇面臨傳承不易及存亡挑戰。

實體書店、在地小型商號疫後受到民眾卻已經養成自電商平台購物的消費習慣，尤其是獨立書店及小型文創店家，更無力與電商平台競爭，須以政策因勢利導，重新回到實體店面消費，重建在地藝文人際交流。

從地方文化產業觀察，實體傳統技藝之工作坊因隔離措施營運困難，工藝品更難成為消費選項；工藝家、學徒及傳統技藝工作者轉職情形嚴重，除了衝擊地方藝文產業存續，也使得傳統文化產製技術因中斷而面臨佚失危機。（編輯：陳仁華）1120302