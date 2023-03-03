更多編輯台推薦新聞：
科學家「掃描」埃及吉薩金字塔 新發現9公尺長密道
科技

科學家「掃描」埃及吉薩金字塔 新發現9公尺長密道

市調報告：美國成年人看TikTok時間逼近Netflix
國際

市調報告：美國成年人看TikTok時間逼近Netflix

供學生洗盤換餐約40年 日本佛心老闆復出重開「井上的餃子」
國際

供學生洗盤換餐約40年 日本佛心老闆復出重開「井上的餃子」

影片／火山口潟湖乾涸 智利復活島意外發現新摩艾石像
國際

影片／火山口潟湖乾涸 智利復活島意外發現新摩艾石像

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 文化

陳列書寫白色恐怖記憶 期許下一代人別再受苦

2023/3/3 20:39（3/3 20:44 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
作家陳列（中）3日出席新書「殘骸書」座談會，由東華大學華文文學系教授楊翠（左）主持，國藝會董事長向陽（右）出席對談，一同探討新書內容。中央社記者鄭清元攝 112年3月3日
作家陳列（中）3日出席新書「殘骸書」座談會，由東華大學華文文學系教授楊翠（左）主持，國藝會董事長向陽（右）出席對談，一同探討新書內容。中央社記者鄭清元攝 112年3月3日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱祖胤新北3日電）白色恐怖記憶對當事人而言形同惡夢，作家陳列今天表示，書寫白色恐怖記憶不是為了寫個別的故事，而是為了看清歷史，希望下一代人不必再經歷同樣的苦。

陳列近期出版散文集「殘骸書」，由印刻文學出版，今天在國家人權博物館舉行座談會，由東華大學華文所教授楊翠主持，陳列與詩人、國藝會董事長向陽以「志氣、自由與尊嚴」為題進行對談，包括國家人權博物館館長洪世芳、政治大學台文所講座教授陳芳明、作家廖玉蕙、朱嘉漢等人出席。

陳列在會中表示，寫這本書非常痛苦、悲傷，他於受邀擔任人權館駐館藝術家期間，踏查景美、綠島等白色恐怖遺址，回顧當年因政治事件被關押的過程，如同撿拾記憶的碎片。

陳列說，他很驚訝自己很多事都忘了，就算這次為了寫作重回舊地、翻閱資料，許多事依然想不起來，唯有第一天的事最清楚，「對你而言這是個羞辱，又無法抗拒，只好把這些記憶關起來，我用兩種方法，一是讀書，一是不思不想。」

陳列表示，白色恐怖就像一艘被遺忘、忽視的沉船，他試著書寫這些破碎的片段，理解自己及政治犯前輩們的遭遇，「這只是一個邀請，期待能讓歷史全貌浮現。」

陳芳明致詞時表示，失去自由的感受，每一寸肌膚及細胞都能感受得到，他佩服陳列勇敢面對歲月，更佩服他以文字細膩寫出直指人心的感動。

向陽表示，陳列的「殘骸書」寫的雖是白色恐怖「碎片」，但從歷史角度看，反而更接近真實，「有些事，受難者、家屬講不出來，陳列透過文學的心講出來，為集體受凌辱的時代做見證。」

陳列本名陳瑞麟，1946年生於嘉義，淡江大學英文系畢業，1972年因政治事件繫獄4年8個月，曾獲時報文學獎、聯合報文學大獎，代表作包括「地上歲月」、「永遠的山」、「人間．印象」、「躊躇之歌」等書。（編輯：陳政偉）1120303

殘骸書
殘骸書
  • 作者｜陳列
  • 出版社｜印刻出版
  • 出版日期｜2023/01/31
曾因白色恐怖被捕的作家陳列睽違多年出版新書「殘骸書」，3日在新北市新店區出席座談活動，向眾人分享創作心路歷程。中央社記者鄭清元攝 112年3月3日
曾因白色恐怖被捕的作家陳列睽違多年出版新書「殘骸書」，3日在新北市新店區出席座談活動，向眾人分享創作心路歷程。中央社記者鄭清元攝 112年3月3日
#陳列
#向陽
#陳芳明
陳列
陳列書寫「殘骸書」 發現反抗、志氣、自由與尊嚴
向陽
詩人白萩過世享壽87歲 現代詩壇孤岩為本土文學貢獻良多
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族