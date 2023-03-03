陳列書寫白色恐怖記憶 期許下一代人別再受苦

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（中央社記者邱祖胤新北3日電）白色恐怖記憶對當事人而言形同惡夢，作家陳列今天表示，書寫白色恐怖記憶不是為了寫個別的故事，而是為了看清歷史，希望下一代人不必再經歷同樣的苦。

陳列近期出版散文集「殘骸書」，由印刻文學出版，今天在國家人權博物館舉行座談會，由東華大學華文所教授楊翠主持，陳列與詩人、國藝會董事長向陽以「志氣、自由與尊嚴」為題進行對談，包括國家人權博物館館長洪世芳、政治大學台文所講座教授陳芳明、作家廖玉蕙、朱嘉漢等人出席。

陳列在會中表示，寫這本書非常痛苦、悲傷，他於受邀擔任人權館駐館藝術家期間，踏查景美、綠島等白色恐怖遺址，回顧當年因政治事件被關押的過程，如同撿拾記憶的碎片。

陳列說，他很驚訝自己很多事都忘了，就算這次為了寫作重回舊地、翻閱資料，許多事依然想不起來，唯有第一天的事最清楚，「對你而言這是個羞辱，又無法抗拒，只好把這些記憶關起來，我用兩種方法，一是讀書，一是不思不想。」

陳列表示，白色恐怖就像一艘被遺忘、忽視的沉船，他試著書寫這些破碎的片段，理解自己及政治犯前輩們的遭遇，「這只是一個邀請，期待能讓歷史全貌浮現。」

陳芳明致詞時表示，失去自由的感受，每一寸肌膚及細胞都能感受得到，他佩服陳列勇敢面對歲月，更佩服他以文字細膩寫出直指人心的感動。

向陽表示，陳列的「殘骸書」寫的雖是白色恐怖「碎片」，但從歷史角度看，反而更接近真實，「有些事，受難者、家屬講不出來，陳列透過文學的心講出來，為集體受凌辱的時代做見證。」

陳列本名陳瑞麟，1946年生於嘉義，淡江大學英文系畢業，1972年因政治事件繫獄4年8個月，曾獲時報文學獎、聯合報文學大獎，代表作包括「地上歲月」、「永遠的山」、「人間．印象」、「躊躇之歌」等書。（編輯：陳政偉）1120303

殘骸書 作者｜陳列

出版社｜印刻出版

出版日期｜2023/01/31