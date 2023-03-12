2023紙風車卡車藝術工程首站台北登場 巡演10縣市

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

「紙風車台灣鄉村卡車藝術工程」2023年將從台北出發巡演10縣市，首站11日晚間在信義國小登場，展現台灣民俗藝術風采。（紙風車文教基金會提供）中央社記者趙靜瑜傳真 112年3月12日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北12日電）紙風車「台灣鄉村卡車藝術工程」透過物流車改裝的舞台，深入更多城鎮做表演，9年演出243場；2023年將從台北出發巡演10縣市，首站昨晚在信義國小登場，展現了台灣民俗藝術風采。

紙風車文教基金會發布新聞稿表示，2023年「紙風車台灣卡車藝術工程」昨晚演出由法國明日馬戲節得獎者蔡宏毅、全國火舞比賽冠軍郭彥甫所帶領的「即將成真火舞團」與「雷昇傳藝劇團」合作共演，整場演出結合火舞、特技與鼓陣，為2023年藝術卡車巡演揭開序幕。

「即將成真火舞團」由一群與火共舞的年輕人組成，這幾年一起與紙風車藝術卡車巡迴台灣各鄉鎮演出，團長蔡宏毅今年初也在法國明日馬戲節奪銅，站上世界殿堂。

「雷昇傳藝劇團」前身為台北慶和館演鼓會，2017年正式更名為「雷昇傳藝劇團」，擅長傳統鼓藝、龍獅運動、戲曲雜技、特技馬戲與藝陣文化，2022年在文化總會帶領之下，帶著兩尊高度將近3公尺的「風童火將」神將及神轎、鑼鼓在國外作展演，吸引外國人目光。

昨晚在北市信義國小演出「珍火馬戲團」，故事描述挾帶著世間一切罪惡，而化為人形降臨人間的「邪神」，奪去了數億人生命，疫情嚴重使「珍火馬戲團」無法繼續營運；某天，一名小女孩「微微」如天降流星，決定加入馬戲團接受訓練與幫助，重新為世界帶來希望之火。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

現場除了火舞帶動劇情主軸之外，舞台的開台秀將搭配雷昇的鼓藝與醒獅，劇情中穿插嗩吶與舞龍的表演，也為這齣作品增添更豐富傳統元素。

紙風車「台灣鄉村卡車藝術工程」台北演出之後，預計將巡迴宜蘭、新竹、雲林、彰化、南投、嘉義、台南、高雄、屏東縣市演出，紙風車表示，希望這台藝術卡車能讓更多國內優秀的表演團體有機會展演給更多人觀賞，12日將前往羅東文化工廠演出。（編輯：陳仁華）1120312