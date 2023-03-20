百年前政治秀 「台灣行啟」寫真帖線上展出

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國家攝影文化中心以館藏影像規劃線上展「二十世紀台灣第一場政治秀：1923年日本攝政宮裕仁皇太子『台灣行啟』影像展」。圖為1923年4月26日下午1時，日本裕仁皇太子座車車隊經總督府（今總統府）廳舍前向南行進。（國家攝影文化中心提供）中央社記者王寶兒傳真 112年3月20日

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（中央社記者王寶兒台北20日電）日本攝政宮的裕仁皇太子百年前抵台展開參訪之旅，國家攝影文化中心以館藏影像規劃線上展「二十世紀台灣第一場政治秀：1923年日本攝政宮裕仁皇太子『台灣行啟』影像展」。

1923年4月16日，裕仁皇太子抵台參訪，行程由北而南，跨海至澎湖後，再轉回政經中心的台北，於各地參訪共計12天，日本稱為「台灣行啟」，是百年前轟動全台的大事。此次參訪也成為日本皇室成員代表日皇視察殖民地的首例。

為強化宣傳治理台灣政績，日本政府在裕仁皇太子抵訪各處時，皆安排攝影師隨團拍攝，以影像詳細記錄下這段過程，呈現殖民地台灣在日本治理下的各種政治、經濟、社會、教育、文化等建設成果。

「台灣行啟」之旅以不同照片製作與印刷流通方式，留下眾多版本的寫真帖，國家攝影文化中心典藏「行啟紀念寫真帖」等百年前照相簿，成為研究台灣殖民地政經關係，以及裕仁皇太子巡訪台灣的重要影像史料。

國家攝影文化中心今天發布新聞稿表示，中心邀請中央研究院台灣史研究所副所長鍾淑敏選件策展，內容包含「政治軍事」、「經濟社會」、「台灣特殊人文」、「教育」與「文化思想」等5個系列，從不同視角呈現「行啟」樣貌，一探這場百年前在台灣的政治性演出。

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「行啟紀念寫真帖」集結裕仁皇太子的訪台行程影像，除了正式的儀典外，也安排參訪台灣重要的樟腦、蔗糖產業製造過程，以及觀賞充滿在地文化風味的划龍舟、藝閣展演等。寫真帖中也出現皇太子所到之處萬人空巷、民眾爭相目睹的景況。

「二十世紀台灣第一場政治秀：1923年日本攝政宮裕仁皇太子『台灣行啟』影像展」（https://bit.ly/3JLXE4O ）即日起已上線展出 。（編輯：張雅淨）1120320