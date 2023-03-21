嘉縣首屆親子藝術節 清明連假熱鬧登場

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（中央社記者黃國芳嘉義縣21日電）嘉義縣首屆親子藝術節將在4月1至5日及4月8至9日舉行，活動結合數位科技互動，帶來音樂、戲創、馬戲、偶戲多元演出，還準備豐富工作坊，讓親子一同體驗並歡度兒童節。

2023嘉義親子藝術節將在嘉義縣表演藝術中心登場，今天在縣府中庭舉行宣傳記者會，現場安排劇場演出、聲樂表演及精彩扯鈴秀，為即將登場的藝術節揭開序幕。

嘉義縣長翁章梁致詞表示，親子藝術節是第一次舉行，活動將在清明連續假期登場，邀請全台各地優秀表演藝術團體演出，除了可以欣賞表演，現場還有豐富的市集，小朋友可以盡情在園區玩耍放電。

嘉義縣文化觀光局長徐佩鈴說，藝術節邀請知名劇團戶外演出，包含廣受歡迎「如果兒童劇團」、「momo家族親子唱跳」、「禾作社劇團」環境劇場與街頭藝人表演秀。另外在演藝廳及實驗劇場有數位科技互動劇場「移動故事屋」，以及日本來台演出寓言故事的「日本飛行船劇團」，還有許多工作坊開放親子體驗。

文觀局指出，活動有各式工作坊以及主題展覽，分別有「謎思星球劇團」的氣球工作坊、「囝仔人」的繪本說故事、「三昧堂創意木偶團隊」的傳統木偶工作坊等。藝術節共有62場演出、22場工作坊、2檔展覽及4天的親子市集。

藝術節活動詳情，可上嘉義縣表演藝術中心官網或臉書專頁查詢。（編輯：張雅淨）1120321