黃土水個展國美館登場 史哲：持續重建台灣藝術史

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國立台灣美術館25日起推出特展「台灣土．自由水︰黃土水藝術生命的復活」，文化部長史哲（圖）出席開幕式致詞表示，重建藝術史是要持續進行的工作，要記取所有脈絡，發掘更多細節來壯大台灣藝術史內容。中央社記者郝雪卿攝 112年3月25日

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（中央社記者郝雪卿台中25日電）已故台灣近代雕塑先驅黃土水個展今天起在國立台灣美術館登場，文化部長史哲在開幕式中指出，重建台灣藝術史是持續要進行的工作，相信黃土水所說的福爾摩沙時代必然會達到。

國美館下午舉行「台灣土．自由水：黃土水藝術生命的復活」展覽開幕式，史哲、國美館長廖仁義、黃土水家屬林麗純、立委林靜儀、台中市議員江肇國及黃守達等人出席。

史哲在會中致詞指出，黃土水英年早逝，作品「甘露水」隱匿了60年才再出現，特別感謝保存者將「甘露水」捐給國家，為台灣保存不朽的精神，重建藝術史是要持續進行的工作，要記取所有的脈絡，發掘更多細節來壯大台灣藝術史的內容。

史哲表示，黃土水曾說「這不是我的夢幻，我們台灣藝術上的福爾摩沙時代是一定會來臨的」，重建藝術史是台灣一起互相團結、互助要達成的目標，相信福爾摩沙時代的來臨必然會達到。

國美館說明，黃土水1895年出生，畢業於總督府國語學校，後獲保送進入東京美術學校雕刻科木雕部，直到研究科畢業，是首名進入東京美校的台灣人，也是首名入選日本官辦展覽「帝國展覽會」的台灣藝術家，卻於1930年因腹膜炎病逝，短暫36載人生，卻為台灣留下許多不朽的經典作品。

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國美館表示，黃土水曾於1921年入選帝展的大理石雕塑作品「甘露水」自1958年即消失無蹤，卻於2021年奇蹟出現，保存者張鴻標家屬將「甘露水」捐給國家，並在總統蔡英文見證下交給文化部，入藏國美館。

黃土水個展從今天起展出到7月9日，國美館指出，這次共展出37件作品，還有照片、書信、雜誌、明信片等相關文獻，盼藉由這個展覽，體現黃土水短暫而奮鬥不懈的藝術生命。（編輯：陳政偉）1120325