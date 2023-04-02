學子展創意 松菸展百張植物藍晒明信片

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台北松山文創園區與台北市立光復國小學生合作，以茶花、桂花、觀音棕竹等10款植物再製為藍晒明信片，即日起展出於擁有80年歷史的消防栓箱，展期將持續至6月12日。（松山文創園區提供）中央社記者王寶兒傳真 112年4月2日

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（中央社記者王寶兒台北2日電）以園區植物為主題，松山文創園區與國小學生合作，利用茶花、桂花、觀音棕竹等10種植物，再製為藍晒明信片，即日起在擁有80年歷史的消防栓箱展出，以文化結合教育。

松山文創園區總監陳玉秀透過新聞稿表示，為復育在地生態及推廣環境知識教育，從民國109年開始，園區與芝山生態綠園合作生態探勘調查，目前園區有超過30種保育鳥類、125種地被植物、48種昆蟲，松菸等同一處具有多元文化、歷史及生態的自然教室。

松山文創園區面積6.6公頃，其中植被覆蓋總面積就達2.41公頃。松山文創園區此次與台北市立光復國小合作，由120名學子、4個班級參與，自2月進行4場松菸生態導覽採集拍攝工作坊，在松菸志工介紹園區植物下，雙方最後挑選茶花、桂花、觀音棕竹、海棗、風箱樹、水黃皮、穗花棋盤腳、流蘇樹、九芎、田代氏石斑木等10款園區代表性及特有樹種，並再製為藍晒明信片。

最終完成共800張藍晒明信片，園方及校方共同挑選出119張，並集結為展覽，在園區17座消防栓箱展出。

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光復國小過去曾與美國在台協會合作「英文小導覽員計畫」，由美國外交官指導光復國小學生英文語法及發音，以英文導覽介紹松菸歷史。光復國小校長賴俊賢表示，松山菸廠是台北市很重要的文化歷史古蹟，近年與松山文創園區合作，打開學習的界限，也提供老師與學生很棒的教學及學習成果展示舞台。

這項展覽即日起於松山文創園區製菸工廠消防栓箱展出至6月12日。（編輯：管中維）1120402