文化部鼓勵網路社群說台語 每案最高獎勵100萬元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北1日電）為國家語言發展注入新活水，文化部鼓勵網路社群影音內容說台語，每案最高獎勵額度新台幣100萬元。

文化部今天發布新聞稿表示，依「國家語言整體發展方案（111-115年）」由文化部主責台灣台語復振業務，文化部民國113年度首次訂定「文化部網路社群影音內容台語主流化」徵件。

文化部表示，藉鼓勵各界於網路社群媒體產製適合親子、嬰幼兒、兒童及青少年的台灣台語影音內容，使孩童得以在多元媒體管道下，自然而然接觸台語。

文化部說，徵件類別分兩大類，一是鼓勵既有非使用台語的網路社群媒體，以既有社群媒體節目或內容為主，另以創作、改編或轉譯等方式製作台語影音節目、動畫影片、有聲書或有聲節目。

文化部表示，其次是鼓勵既有或新創使用台語的網路社群媒體，透過結合主流化人事物（如KOL等），創作或轉譯台語影音節目、動畫影片、有聲書或有聲節目等，每案最高獎勵額度100萬元。

文化部說，徵件即日起到26日止，相關申請簡章、文件等內容可參考文化部獎補助資訊網https://grants.moc.gov.tw/Web/。（編輯：李明宗）1130301