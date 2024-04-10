看不見的國度講述台灣民主與國際處境 11日華府放映

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（中央社記者侯姿瑩台北10日電）美國導演葛靜文執導、以台灣民主發展為主軸的紀錄片「看不見的國度」11日將在美國華府舉行放映會。葛靜文表示，製作這部片是為了提升台灣民主能見度，並說明其為何對世界具關鍵重要性。

片長85分鐘的「看不見的國度」講述台灣民主發展歷程及當前國際處境，包括台灣民眾如何形成自我國家認同，爭取並捍衛民主的過程。內容涵蓋總統蔡英文的執政之路、香港「反送中」運動和俄烏戰爭對台灣的影響等。

葛靜文（Vanessa Hope）說，能拍攝到蔡總統，台灣的首位女性總統，深感榮幸，「她象徵了台灣民主認同的進步與力量」。

葛靜文認為，俄羅斯入侵烏克蘭顯示威權國家侵略的威脅始終存在，俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）承諾力挺中國對台立場之際，「看不見的國度」（Invisible Nation）聚焦台灣捍衛自治及自由面臨的困境，來得正是時候。

她指出，最近包括日前辭去美國總統氣候特使的凱瑞（John Kerry）等美國前外交官都表達觀看這部紀錄片的意願。

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「看不見的國度」預計11日在位於華盛頓特區的約翰霍普金斯大學彭博中心（Johns Hopkins University Bloomberg Center）放映，受到華府注意。當天除了紀錄片放映，也會有座談。

在此之前，「看不見的國度」已先後在荷蘭、德國等歐洲國家放映，接下來將在美國多地放映，包括在佛羅里達影展、洛杉磯亞太影展播映。據規劃，這部片也預計8月在台北舉行的亞洲日舞影展播映。（編輯：吳協昌）1130410