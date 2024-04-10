日本2024書店大獎揭曉 宮島未奈出道作「奪取天下的少女」獲選

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（中央社東京10日綜合外電報導）日本第21屆「本屋大賞」（書店大獎）今天揭曉，由40歲作家宮島未奈的出道作「奪取天下的少女」（成瀬は天下を取りにいく）獲獎。

日本放送協會（NHK）報導，首屆本屋大賞始於2004年，由全日本書店店員票選出「最想賣的書」，過去獲獎作品多數都會變成暢銷書，甚至也有作品被翻拍成電視劇或電影，是一項具有重大影響力的獎項。

宮島未奈出道作就奪得本屋大賞，是繼2009年的湊佳苗「告白」與2022年的逢坂冬馬「少女同志，向敵人開槍吧」後的第3人。

讀賣新聞報導，今年獲本屋大賞的「奪取天下的少女」以滋賀縣大津市為舞台，是一本描述國中女生成瀨個性豐富青春生活的連續短篇故事集，宮島用幽默筆法描繪成瀨活出自我風格的言行舉止與人際關係。

宮島是靜岡縣人，因為結婚從2009年起移居大津市生活。這次獲獎作品中的第一個短篇故事「謝謝西武大津店」在2021年曾獲R-18文學獎。宮島今年1月已出版作為「奪取天下的少女」續集的「成瀨走上堅信的道路」（暫譯，成瀬は信じた道をいく）。

日本經濟新聞報導，宮島說，創作時的2020年因為碰到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情無法外出，「正當我想在滋賀縣寫小說時，剛好遇到西武百貨大津店關店，所以我就基於這個事實情況著手創作」。

西武百貨大津店在2020年8月31日關店，宮島連續短篇故事集的首篇就描述了想在大津店關店倒數直播中入鏡而奮鬥的成瀨。

雖然作品擁有強烈的地方色彩，但宮島說「會以滋賀縣作為創作題材純屬巧合」，並不認為有什麼特別，但也因此跨越地區受到全日本書店店員關注。再者，故事主角成瀨這種走自己的路的開朗性格也吸引讀者目光。

宮島說，很多優秀作家擅長寫「沉重小說」，加上COVID-19疫情帶來壓抑感，「所以我想寫開朗快樂的故事」。

出版宮島小說的新潮社負責編輯說，宮島的讀者群很廣泛，從很久沒讀小說的70多歲長者到小學生都有。（譯者：黃名璽/核稿：楊昭彥）1130410