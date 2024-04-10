奪取天下的少女獲日本書店大獎 書迷嗨喊「真的奪取天下了」

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（中央社東京10日綜合外電報導）日本第21屆「本屋大賞」（書店大獎）今天揭曉，由40歲作家宮島未奈的出道作「奪取天下的少女」獲獎。在書中舞台的滋賀縣大津市，書迷開心高喊：「真的奪取天下了」。

日本每日新聞報導，「奪取天下的少女」是一本描繪熱愛家鄉大津市的少女成瀨明莉日常生活的青春熱血小說。宮島未奈本人即定居大津市。

許多對滋賀縣民來說十分親切的地方，例如已關閉的西武百貨大津店、縣立膳所高校及被暱稱為「大津竹下通」的坡道等，都在書中登場。

「奪取天下的少女」出版後引發話題。當地的琵琶湖大津觀光協會也從4月1日起，在JR膳所車站懸掛寬約7公尺的「歡迎來到成瀨居住的城市琵琶湖大津」看板。

大津市平野學區社區營造協議會的5名成員今天也來到這塊看板前，其中包括43歲的吉村和代等3人都是宮島的書迷。他們穿著跟書中主角成瀨一樣的西武獅隊球衣，在看板前等待本屋大賞揭曉。

吉村等3人因為熱愛「奪取天下的少女」，曾在2023年夏天舉辦仿效書中場景的系列活動，並跟作者有所交流。當他們今天聽到「奪取天下的少女」獲獎後不禁高喊：「太棒了」、「真的奪取天下了」。

吉村說，自己聽到西武百貨公司的故事時放聲大笑，作者將現實生活跟書中世界巧妙結合，讓她彷彿置身書中場景；琵琶湖大津觀光協會成員坪田朋也說，「希望大家讀完小說後，可以來大津實地巡禮」。

膳所高校2年級學生田村絢乃說，她在圖書館預約這本書後，等待了很久，閱讀時發現許多場景就像浮現在眼前，「這本書對宣傳地方也有幫助，很令人高興」。

日本放送協會（NHK）報導，首屆本屋大賞始於2004年，由全日本書店店員票選出「最想賣的書」，過去獲獎作品多數都會變成暢銷書，甚至還有作品被翻拍成電視劇或電影，是一項具有重大影響力的獎項。

宮島未奈成為繼2009年的湊佳苗「告白」與2022年的逢坂冬馬「少女同志，向敵人開槍吧」後，第3位憑藉出道作奪得本屋大賞的作家。（譯者：黃名璽/核稿：施施）1130410