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「星星之火3」紀錄片上線 談AI對新聞衝擊

2024/4/24 20:04（4/25 06:55 更新）
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紀錄片「星星之火3：與AI共舞、守護真實之光」發布會24日舉行，ETtoday總編輯林妏純（左起）、中國廣播公司主持人蘭萱、台灣人工智慧學校基金會秘書長侯宜秀、中央社副社長陳正杰、數位時代總編輯王志仁、蕭同茲先生文化基金會董事長葉文立出席並合影。（蕭同茲先生文化基金會提供）中央社記者王心妤傳真 113年4月24日
紀錄片「星星之火3：與AI共舞、守護真實之光」發布會24日舉行，ETtoday總編輯林妏純（左起）、中國廣播公司主持人蘭萱、台灣人工智慧學校基金會秘書長侯宜秀、中央社副社長陳正杰、數位時代總編輯王志仁、蕭同茲先生文化基金會董事長葉文立出席並合影。（蕭同茲先生文化基金會提供）中央社記者王心妤傳真 113年4月24日
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（中央社記者王心妤台北24日電）蕭同茲先生文化基金會「星星之火3：與AI共舞、守護真實之光」紀錄片即日起上線，聚焦AI對新聞業衝擊，及新聞人如何守護真實性，並建立起讀者或聽眾對新聞品牌的信賴度。

蕭同茲先生文化基金會長年關注台灣新聞產業面臨的時代變遷，2021年「星星之火：新聞人的一生志業」拜訪第一線新聞人，談數位洪流影響；2023「星星之火2：風起-新聞人的永續使命」以聯合國「2030永續發展」為標的，討論新聞公共性思考如何善用媒體影響力為永續盡心。

「星星之火3」紀錄片此次訪談人物包含中央通訊副社長陳正杰、數位時代總編輯王志仁、人工智慧學校秘書長侯宜秀、香港媒體人張潔平、ETtoday總編輯林妏純、聯合報執行董事項國寧等媒體人。

台灣事實查核中心董事長羅世宏表示，像是調查報導、現場採訪或是有溫度的內容，AI無法取代優質的新聞媒體，這些也是AI無論如何進化都無法取代的，「AI跟人的合作，應該會是一個過程，目的是生產出更好的、更有助於公共利益跟實現公共價值的內容。」

國立政治大學新聞系助理教授李怡志認為，理想上有了AI，優質媒體應該能兼顧即時與深度新聞，但希望閱聽人也應該慎選新聞媒體與平台，「如果你（閱聽人）不選擇，那你就永遠會被演算法控制，去看那些最聳動的東西。」

「星星之火3：與AI共舞、守護真實之光」即日起在蕭同茲先生文化基金會官網上線。（編輯：李亨山）1130424

#AI
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