台畫廊登瑞士巴塞爾藝術展主展區 文夏歌聲融其中

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（中央社記者王寶兒台北7日電）瑞士巴塞爾藝術展將在當地時間10日起跑，耿畫廊今年創台灣畫廊首例，挺進藝展主展區，更攜手藝術家吳天章在大會特別項目展出作品「再見春秋閣」，可聽見已故歌手文夏歌聲。

回顧台灣畫廊最早入選瑞士巴塞爾藝術展（Art Basel in Basel），是由誠品畫廊於2009年開先例，此次耿畫廊進一步獲得主展區參展資格，別具意義。瑞士巴塞爾藝術展今年匯聚逾200間藝廊、4000多名藝術家作品，台灣當代藝術也將與之爭鋒。

耿畫廊發布新聞稿表示，此次將策劃展出現代主義藝術先鋒朱沅芷至當代藝術家蘇笑柏的華人現當代藝術脈絡，並連結柬埔寨籍當代藝術家索菲普．皮奇（Sopheap Pich）所代表的東亞美學思路，揭示東方美學著重物性、精神內觀乃至「象外之象」的獨特藝術核心。

透過3名藝術家作品，耿畫廊表示，這次於瑞士巴塞爾主展區展出將以莊子「齊物論」中提出的著名思想實驗「莊周夢蝶」為題，將其於夢境與現實的詰問，於現象學式的思辨中，引導出橫跨認知解構與物我轉化的哲學命題。

除主展區外，耿畫廊代理藝術家吳天章則以代表作之一「再見春秋閣」入選瑞士巴塞爾藝術展「意象無限」（Unlimited）展區，該區專門呈現各國藝術家們的大型裝置、雕塑、錄像裝置與表演，展現藝術創作潛在的影響力及社會意義。

吳天章曾代表台灣參展第56屆威尼斯雙年展台灣館，「再見春秋閣」當時也於其中展出，影像中主角穿著塑膠皮革質感水手服，還拎著吉他，隨著文夏「再會啦！港都」訴說生離死別的樂句中輕快邁步，於背景畫幕則輪轉上演著指涉台灣殖民史的不同場景。

耿畫廊表示，此次參展計畫除可視為台灣藝術產業跨入頂級國際市場的重要一步，友達光電所開發的「FindARTs 擬真藝屏」也首次於「再見春秋閣」中呈現，代表首席品牌與技術間的重要結盟。

2024瑞士巴塞爾藝術展將在當地時間10日起由「意象無限」展區率先開幕，並陸續開放貴賓展日、公眾展日展出至16日。（編輯：管中維）1130607