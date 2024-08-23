日本藝術家鮫島大輔球型3D藝術 看海美術館展出

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（中央社記者黃郁菁屏東縣23日電）屏東看海美術館新展覽「Simply Daily就是日常」，展出日本藝術家鮫島大輔球型3D藝術作品；其中最大型作品特別繪製屏東海口港，展出後將贈予屏東縣政府。

鮫島大輔出席開展記者會致詞，一直以來以日常風景為創作主題，希望藉由球體繪畫形式改變大家對日常風景看法。這次從日本帶很多平面球作品，也創作3幅關於屏東的風景畫，希望大家繞一圈欣賞。作品中不會描繪在運動的事物，僅補捉靜止風景，希望觀者成為作品中主角，去探索畫中世界。

屏東縣長周春米表示，位於屏東縣車城鄉的看海美術館，已成為恆春半島藝術新地標，今年年度主題「日常系列」，繼上一檔療癒系貓狗木雕「極度日常」展，接續推出改變民眾日常觀景視角的奇幻大展「就是日常」，感謝鮫島大輔將首次來台個展獻給屏東，更為屏東繪製海口漁港球體畫作，希望國境之南獨有的自然與人文風貌，持續提供藝術家創作養分。

屏東縣傳播暨國際事務處表示，鮫島大輔是以360度球體繪畫為主的藝術家，為屏東海口港打造的「看海球」，是直徑240公分、360度繪畫的球體，歷時3個月完成，也是他歷年來創作最大型的作品，轉動畫布可見停泊港邊的漁筏船隻、海口長堤、湛藍天空等，這個作品展出之後將贈送給縣府。

縣府指出，鮫島大輔擅長3D球體畫創作，透過球形畫布，勾勒日本日常街景，讓觀眾得以從多角度，細細品味1棵老樹、1條小巷或1幢老屋，在他的筆觸下，平凡場景變成一顆顆會呼吸的星球，彷彿有了新生命，讓人重新發現過往習以為常而忽略的風景，也體現藝術家對日常生活的細膩觀察與深情。

「Simply Daily就是日常」共展出鮫島大輔34件作品，包括3D球體系列大中小13件、立體字型繪畫14件，以及平面畫作7幅，展期自8月24日至11月24日。（編輯：郭諭儒）1130823

「Simply Daily 就是日常–屏東展」23日舉行開展記者會，日本藝術家鮫島大輔（左2）、屏東縣長周春米（右2）出席，共同為作品充氣，為展覽揭開序幕。中央社記者黃郁菁攝 113年8月23日

屏東看海美術館全新展覽「Simply Daily就是日常」呈現日本藝術家鮫島大輔的球型3D藝術作品，這也是鮫島大輔首次來台舉辦個展，展期自24日起至11月24日。中央社記者黃郁菁攝 113年8月23日