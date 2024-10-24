新人藝術家打造AI小記者 台北藝博會開路

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（中央社記者王寶兒台北24日電）「新聞產業能如何運用AI？」新銳藝術家蕭力綺入選文化部MIT新人展區，打造戴著頭盔的AI機器小記者，在今天起開幕的台北藝博會展期間蒐集、撰寫新聞，以藝術詮釋AI議題。

蕭力綺2018年畢業於國立台北藝術大學新媒體藝術學系，後攻讀柏林藝術大學媒體與藝術大師班，曾於台灣、德國、中國參與聯展。自2018年起，她便推出由首代AI（人工智能）「小小記者」與AI記者撰寫的「小小新聞」（My Tiny News），今天ART TAIPEI 2024台北國際藝術博覽會開幕日，展出第3代AI記者成果。

第3代AI小記者配置鏡頭、輪子，頭上還戴有藍綠色頭盔，蕭力綺特別讓AI小記者閱讀許多童話與兒童書。現場展示「小小新聞」報紙，可見AI小記者遊走於藝術家工作室所產生的報導，AI小記者除以「小兔子」角度闡述現場，還將室內視為森林，或將堆放各種物品的辦公桌視作藏有寶藏的冒險地。

身為創作者的蕭力綺，在「小小新聞」報紙上說明其創作初衷，「艾倫．圖靈曾說過，他設計的機器像孩子，而不是成年人。他還認為，如果他的『電腦小孩』有時能夠隨機行動，那可能會是一件有趣的事。放輕鬆，讓一切皆有可能，這就是我的項目想要達到的目標。」

蕭力綺為今年文化部MIT新人推薦特區入選藝術家之一，其他入選藝術家包含2 ENTER貳進（莊恩齊、劉吉榮、邱傑義、陳政維）、王怡婷、唐禹婷、翁榛羚、廖昭豪、寧文（寧偉程）及蔡亞克。有別AI科技議題，廖昭豪則向傳統文化取經，以再生材料仿製台灣南部獨特的磨石子吉祥圖案。

開幕式上，中華民國畫廊協會理事長陳菁螢表示，文化部MIT新人推薦特區與原住民族藝術特區皆為本次展會亮點，文化部MIT新人推薦特區現已成為台灣當代藝術知名品牌，尤其今年報名競爭激烈。主辦方新創舉則是同步啟動首屆台北藝術週活動，70多家畫廊響應，20多間美術館支持，期望讓民眾將藝術帶入生活。

ART TAIPEI 2024台北國際藝術博覽會即日起於台北世貿一館展出至28日。（編輯：陳政偉）1131024

ART TAIPEI 2024台北國際藝術博覽會24日在台北世貿一館舉行開幕式，文化部「原住民族藝術特區」通過當代藝術手法重新詮釋傳統，讓台灣青年及原住民族藝術走向國際，為本次展會亮點之一。中央社記者鄭傑文攝 113年10月24日

ART TAIPEI 2024台北國際藝術博覽會24日舉行開幕記者會，主辦單位持續推出文化部「MIT新人推薦特區」，讓年輕藝術家擁有一個讓創作得以進入產業與大眾視野的舞台。圖為藝術家翁榛羚作品「怪誕之愛」。中央社記者鄭傑文攝 113年10月24日