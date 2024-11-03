竹縣褒忠義民廟秋祭大典 卓榮泰盼傳承台灣文化力量

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（中央社記者郭宣彣新竹縣3日電）新竹縣新埔褒忠義民廟今天舉辦秋祭大典，行政院長卓榮泰出席表示，義民祭的祭祀大典是無形文化資產，盼持續保持傳統吸引更多民眾關注，也讓更多人認識台灣文化力量與美好。

新竹縣新埔褒忠義民廟今天舉辦秋祭大典，卓榮泰與客家委員會主任委員古秀妃、新竹縣長楊文科等人出席，卓榮泰致詞說，義民祭的祭祀大典是無形文化資產，也被文化部認定為國家重要民俗文化資產，盼未來保持傳統，也吸引更多民眾關注。

卓榮泰表示，中央也要與地方合作將附近環境與交通優化，讓到此參與活動遊客能感受舒服環境，並認識台灣文化力量與美好。

另在國家語言發展的政策方面，他指出，行政院投入客家文化語文的研究發展和保存，包含客家藝文的發展持續編列經費推廣，對竹東天穿日客家山歌比賽或義民節等都有補助，將持續以地方產業與文化，帶領更多民眾關心。

卓榮泰說，中央政府也會持續傳承文化並保留，而在客語推動方面已經有初步成效，這幾年來推動客家語言認證，盼讓語言能傳承。

他指出，此外未來中央政府推動大區域治理計畫，將邀請地方首長共同談論各區塊如何推動與地方實際需求等，若能順利從明年起推行，未來台灣的風貌將跟現在會有更不同的發展。

楊文科致詞說，縣府會配合行政院政策，在客語方面將透過教育，而在文化的部分，有客家八音、採茶戲、戲曲等，縣府將投入資源推動，期許未來於地方上的活動時，都能繼續看到客家文化。（編輯：李錫璋）1131103