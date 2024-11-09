米契爾先生為何不寫了 謝佩霓講座導讀

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（中央社記者邱祖胤台北9日電）上個世紀美國傳奇專欄作家米契爾曾寫下許多膾炙人口的文章，卻在顛峰時期突然封筆，近期出版的「米契爾先生為何不寫了」一書企圖尋找答案，學者謝佩霓明天將舉行講座並解謎。

根據大塊文化新書資訊，約瑟夫．米契爾（Joseph Mitchell）是知名文學雜誌「紐約客」（The New Yorker）早期重要資產，一人扛起30年代晚期人物側寫專欄，並在40、50年代用他多產且高品質的作品，以及領先時代的寫作方法，成為該雜誌名聲最為響亮的作家之一，並深深影響其後的記者與寫作者。

新書資訊指出，米契爾幾乎走遍紐約每一個角落，記錄這座偉大城市形形色色的人，從莫霍克（Mohawk）的鋼鐵工人，到史泰登島（Staten Island）的牡蠣採集工人，從流落街頭、號稱在撰寫百萬字口述史的「海鷗教授」喬．古爾德，到創辦紐約首屈一指沙龍的老約翰．麥克索利。

無論戰前抑或戰後，米契爾耗費數10年於紐約街頭晃蕩，以文字留下關於這個城市的剪影，永恆而深刻。

然而到了70年代，罪犯、遊民及破敗的基礎設施，使得米契爾逐漸認不出這個生活了大半輩子的城市，這種迷茫困惑，再加上他對自身愈來愈高的要求，都讓他如履薄冰，最終墜落於無盡的寫作深淵，自此停筆30年。

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作家、記者康克爾（Thomas Kunkel）著手完成米契爾的傳記，追索這位傳奇作家如何思考、如何寫作，亦嘗試回答困擾讀者和評論家數10年的大哉問：「米契爾為何停筆30年？」

「米契爾先生為何不寫了」新書分享會將於10日在台北紀州庵文學森林新館3樓舉行，由謝佩霓導讀本書，與讀者分享米契爾傳奇的一生，見證紐約文學、報導史上最燦爛的篇章。（編輯：張雅淨）1131109