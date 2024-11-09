眾神龍齊聚士林 2024鬥陣趣熱鬧搖首擺尾

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北9日電）國立傳統藝術中心年度陣頭盛事「2024鬥陣趣」今天在台灣戲曲中心熱鬧登場，全台20組優秀龍陣團隊，在士林踩街匯演打造充滿活力的「神龍派對」，邀大小朋友一同搖首擺尾。

傳藝中心主任陳悅宜在開幕式上分享，今年「鬥陣趣」配合龍年，從台灣各地邀請到非常棒的龍陣團體，還有許多大小朋友參與，新生代的加入代表陣頭文化的棒棒接力。舞龍是非常需要群體合作的活動，透過大家同心合力舞出龍的力與美。

陳悅宜也期盼有天陣頭文化能像日本3大文化祭一樣成為國際品牌，讓大家看到台灣人的驕傲、常民文化最美的風貌。

今年活動結合台灣各地特色舞龍，不僅展示台灣傳統文化中「龍」的神聖與吉祥意涵，每條龍造型更加絢麗、技術精湛、傳統創意兼具。

除了有首次在台北現身的羅姓角八仙棚龍鳳藝閣、佛光山飛龍在天祥龍燈外，還有艋舺露店金龍團的傳統金龍陣，以及基隆長興呂師父龍獅團、玄勝龍獅團、礁溪武聖龍獅戰鼓團等團隊帶來的競技龍，勁騰龍獅鼓藝坊的荷花龍，中華德義堂龍鳳獅總會與嘉義縣柳溝國小的龍鳳獅更是少數被登錄為無形文化資產的項目。

此外，台北聚興社的九小龍陣結合鯉魚、小龍、金龍3種不同祥獸，象徵節節高昇；關渡光明龍運用棍子支撐龍皮來舞龍，生動詮釋龍舞動時如流水般輕盈的動感；桃園新毅群龍獅團的18節巨龍陣、龍騰藝工坊的12節祥龍陣，更是難得一見的龍陣演出。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

此次也邀請結合不同技藝運動的舞龍陣頭，例如五股雷震拱聖堂結合高蹺飛龍團、桃園市公埔國小加入直排輪的直排輪舞龍隊，還有多次躍上國際舞台到世界各處比賽演出的台灣培德體育會、台北慶和館醒獅團等。

傳藝中心自2021年起舉辦「鬥陣趣」活動，在每年歲末時節，透過陣頭嘉年華，讓民眾認識體驗台灣獨具特色的陣頭文化，也透過迎神踩街，延續傳統社會中常民感謝眾神保佑一年平安的習俗。（編輯：張雅淨）1131109