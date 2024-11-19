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訂戶退訂衝擊財務 美聯社將裁減1/10職位

2024/11/19 08:50
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（中央社紐約18日綜合外電報導）美國第一大通訊社美聯社（AP）的管理部門今天表示，美聯社正在對抗訂戶退訂與經濟挑戰，為了削減成本，預計將裁減近1/10的職位。

根據法新社看到的致美聯社員工備忘錄，這次裁員將影響「約8%員工，只有不到一半波及新聞部門」。

備忘錄提到，美聯社將向「一小群」自願離職的員工發放遣散費。

根據官網，這家總部設於美國的新聞通訊社成立於1846年，在近100個國家與全美50個州都有駐地記者。

美聯社3月報導，兩大美國媒體公司甘尼特報團（Gannett Co.）與麥克萊契公司（McClatchy Company）將停止使用美聯社的素材，對這家外電的盈利造成衝擊。

根據備忘錄，大部分的人事變動發生在美國，而不是外國分社。

美聯社發言人說：「在我們專注於滿足訂戶不斷演變的需求時，我們將採取積極主動的措施，包括裁減一些職員。」

新媒體工會（News Media Guild）行政人員溫頓（Tony Winton）說，這項計畫須經工會成員表決批准。

他提到影響工會成員的裁員計畫時說：「這項計畫基本上是針對編輯部門的116名員工與技術部門的5名員工，社方將提供自願離職方案。」

他又說：「我們認為讓員工自願離職而非裁員比較合理。這對新聞業來說是非常令人難過的一天…我想到可能失去的整體新聞技能，這造成了巨大的打擊。」（譯者：張曉雯/核稿：劉文瑜）1131119

#工會
#美聯社
#法新社
#美國
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