董陽孜巨幅震撼書法創作 紐約大都會博物館展出

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（中央社記者鍾佑貞紐約21日專電）台灣書法家董陽孜在美國的首次大展「對話」，今天在紐約大都會藝術博物館開幕。「對話」展於博物館大廳牆面，為2件董陽孜憑年輕時走訪博物館時掌握的空間感、震撼呈現打破傳統豎排書寫的文字藝術創作。

紐約大都會藝術博物館（Metropolitan Museum of Art）介紹，在「對話」中，董陽孜選擇寫兩句金玉良言。一句是出自詩經的「他山之石可以攻玉」，比喻採納他人意見，可幫助自己提升。

另一句「行於其所當行，止於其不得不止」則出自宋朝文豪蘇軾，意指順勢而為，掌握分寸。董陽孜結合了楷書與行書，讓字形較易於辨識及閱讀，也讓她能在構圖上自由發揮。

不愛在大批聽眾面前談話的董陽孜，今天晚間難得出席與策展人馬唯中的對談。她表示，「對話」其實是與自己的對談，而展出的這兩句話不只份量夠，能「鎮住」紐約大都會藝術博物館，也是陪伴她一生的箴言，盼觀眾讀了能了解她的心情、與她互動及溝通。

董陽孜也說，其中「行於其所當行，止於其不得不止」對她個人是相當重要的箴言，「尤其是這個時代，我們假如能夠做到的、該做的，就趕快去做，該停就停，世界就和平，人與人之間就有誠」。

董陽孜在家中工作室地板上創作，運筆展現一氣呵成的「行氣」魄力及氣韻生動的書法精髓。談到創作心得時，她提到，同一個句子的書法呈現，依空間、心情及時空不同。

董陽孜指出，漢字文字藝術非常豐富，從古到今，同一個字至少有5種不同寫法或呈現手法，她志在提升傳統的豐富度，創作上當然要避免重複，結構設計更是如此。

駐美代表俞大㵢今晚也出席開幕，他接受媒體聯訪時表示，董陽孜磅礴豪放的創作展現自由精神，她自己也曾感謝在台灣自由發揮的空間，才能讓她不受限制、毫無框架地詮釋書法。

俞大㵢說，如今董陽孜的創作在匯集古代文明到當今最佳作品的紐約大都會藝術博物館展出，是國家無比的榮耀。

董陽孜從小學習書法，並在台灣師範大學美術系和美國麻州大學阿姆赫斯特分校修習藝術與油畫，結合西方繪畫與東方書法的精髓，成為當代書法的先驅。董陽孜以其獨特的巨幅草書風格聞名，作品不僅保留書法的精髓，還加入當代藝術的構圖理念，讓漢字在空間中充滿動態與張力。

「對話」將在大都會藝術博物館大廳展出至2025年4月8日。（編輯：陳承功）1131122