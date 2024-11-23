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紀州庵13年辦6千場活動 期盼文學種子長成大樹

2024/11/23 19:32（11/23 19:52 更新）
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紀州庵文學森林13週年館慶開幕活動23日登場，現場演出日本傳統表演藝術「能劇」，演員等合影留念。中央社記者翁睿坤攝 113年11月23日
紀州庵文學森林13週年館慶開幕活動23日登場，現場演出日本傳統表演藝術「能劇」，演員等合影留念。中央社記者翁睿坤攝 113年11月23日
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（中央社記者邱祖胤台北23日電）藝文空間「紀州庵文學森林」13年來舉辦6000場活動，陪伴民眾欣賞文學、深度閱讀。館長封德屏今天表示，「紀州庵」將持續撒下文學種子，不畏風雨照顧養育，直到長成蒼天大樹。

週年慶活動今天在「紀州庵」舉行，包括台北市文化局副局長陳譽馨、日本和歌山市觀光國際部長洲嵜敬一郎、中華民國筆會會長廖咸浩，以及愛亞、廖玉蕙、林黛嫚、蔡珠兒、郝譽翔等多名作家參與。

日本和歌山市觀光國際部長洲嵜敬一郎（中）、台北市文化局副局長陳譽馨（右）與紀州庵文學森林館長封德屏（左）合影。中央社記者翁睿坤攝 113年11月23日
日本和歌山市觀光國際部長洲嵜敬一郎（中）、台北市文化局副局長陳譽馨（右）與紀州庵文學森林館長封德屏（左）合影。中央社記者翁睿坤攝 113年11月23日

開幕活動由來自日本的「喜多流能樂師」推出「高砂」、「雪鬼」等劇目，傳統演出加上跨界表演，連結「紀州庵」從日治時期料亭轉型為文學場域的歷史脈絡，別具意義。

封德屏致詞表示，7年前「紀州庵」開始舉辦高中校刊比賽，當年16歲的孩子如今已經大學畢業，有的出社會工作，有的繼續念研究所，感覺好像慢慢長大。「如果不是各界長期支持鼓勵，我們不會走到今天。」封德屏也特別懷念當初平松喜一郎對這裡的支持，牽起1917年平松家族與「紀州庵」的連結。

紀州庵文學森林館長封德屏出席致詞。中央社記者翁睿坤攝　113年11月23日
紀州庵文學森林館長封德屏出席致詞。中央社記者翁睿坤攝　113年11月23日
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陳譽馨致詞表示，文化局每年針對藝文館所營運績效的考核，「紀州庵」一直表現最好。督導委員會的委員都說「紀州庵」是優等生，許多館所都來觀摩。她特別感謝文學界作家、編輯們長久以來的支持，以及日本和歌山市基於平松家族的淵源，促成兩地的交流。相信這樣一個重要的文學地標所標誌的精神，一定會被更多人看見，並受到文學愛好者及更多民眾的喜愛。

「紀州庵」今年同時出版「文學．老屋．好料理」一書，集結17名作家書寫17道私房菜，明天將於館慶現場舉行新書發表會以及作家市集。（編輯：謝雅竹）1131123

紀州庵文學森林13週年館慶開幕活動，現場進行日本傳統表演藝術「能劇」演出。中央社記者翁睿坤攝 113年11月23日
紀州庵文學森林13週年館慶開幕活動，現場進行日本傳統表演藝術「能劇」演出。中央社記者翁睿坤攝 113年11月23日
紀州庵文學森林13週年館慶開幕活動，現場融合鋼琴音樂等元素，演出日本傳統藝術「能劇」。中央社記者翁睿坤攝 113年11月23日
紀州庵文學森林13週年館慶開幕活動，現場融合鋼琴音樂等元素，演出日本傳統藝術「能劇」。中央社記者翁睿坤攝 113年11月23日
台北市文化局副局長陳譽馨出席致詞。中央社記者翁睿坤攝 113年11月23日
台北市文化局副局長陳譽馨出席致詞。中央社記者翁睿坤攝 113年11月23日
日本和歌山市觀光國際部長洲嵜敬一郎出席致詞。中央社記者翁睿坤攝 113年11月23日
日本和歌山市觀光國際部長洲嵜敬一郎出席致詞。中央社記者翁睿坤攝 113年11月23日
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