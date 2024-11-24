人權藝術生活節 「天光照壁」沉浸式體驗社會不公

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（中央社記者趙靜瑜台北24日電）國家人權博物館人權藝術生活節以「天光照壁」為題推出沉浸式戲劇體驗，延續1946年劇作家簡國賢的獨幕劇「壁」，運用人權館紀念碑與高牆內外，重現昔日社會的不公與貧富隔閡。

策展人商毓芳表示，這次人權藝術生活節以「天光照壁」歷史敘述的沉浸式劇場，賦予白色恐怖景美紀念園區新的場所精神，展現人權關懷。

簡國賢的「壁」描寫一面牆的兩邊，一邊過的是奢華貪婪的生活，另一邊卻是三餐不繼，這次的「天光照壁」則將聚集口述歷史、史料影像、文字紀錄、環境空間、音樂創作、肢體溝通等演出，引導讓觀眾在6條故事線裡，從第一人稱體驗到第三人稱，回望歷史，親身體驗人權底層的聲音。

根據國家人權博物館發布的新聞資料，2024人權藝術生活節將以音樂、舞蹈、戲曲、原創戲劇、歷史劇場、沉浸式戲劇、攝影展及遊行等多樣化節目，關注白色恐怖、兒童人權、性別平權及人權意識的傳承等跨世代和領域的人權議題。

昨天包括民進黨立委陳培瑜、張雅琳及藝術家陳武鎮、政治受難者團體代表及家屬等參與記者會。館長洪世芳表示，文化與人權息息相關，藝術可傳遞歷史記憶與未來願景，促進國家和社會的和解，人權藝術生活節將持續以藝術回應人權議題，擴展民眾對人權理解的面向。

今年開幕音樂會由葉益青策劃，邀請達卡鬧、羅思容、周自從、王水源、羅士哲、吳文慧等來自不同族群的創作者，用故鄉的語言帶來多元的創作與傳唱；圓仔花意識拼貼劇坊結合歌仔戲及傳統南管戲曲推出「鶯鶯」，探討當代的女性議題。

人權藝術生活節也將改編民主運動前輩商滿生的故事「重劃地」，展現新世代對100年前人權遊行的解構與詮釋；林座以太陽花學運青年為背景創作的「所以我們點燃火焰」，探討人性在極端壓迫中的掙扎；海島演劇將推出以簡國賢的「壁」劇延伸的創作「開在壁上的花」。

除了各項演出之外，國家人權博物館也將推出包含「國際兒童人權日—繪本故事下午茶X兒童創作工作坊」、「國際兒童人權日—人權繪本小小圖書館」、特展「突破封鎖線-戰後黑名單特展」以及「2024人權市集」等活動。

「天光照壁」2024人權藝術生活節將自即日起到12月22日，地點在國家人權博物館白色恐怖景美紀念園區。（編輯：管中維）1131124