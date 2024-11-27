台南後壁下茄苳旌忠廟登錄歷史建築 建物獲保留

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（中央社記者楊思瑞台南27日電）台南市後壁區下茄苳旌忠廟爭取登錄文資身分，經台南市文化資產管理處召開審議委員會決議登錄為歷史建築，因部分信眾認為建物有安全疑慮，文資處將辦理會勘研議因應辦法。

台南市文資處人員今天告訴中央社記者，今年4月邀集文資委員辦理文化資產價值評估旌忠廟文資團體提報登錄文資，委員認為具指定或登錄文化資產價值潛力，決議列冊追蹤，昨天進行第5次審議會，半數以上委員同意登錄歷史建築。

台南市文資處指出，由於部分地方信眾對建物安全有疑慮，預定於12月4日辦理會勘，確認目前狀況，如有修繕必要，將依相關規定進行處理。

旌忠廟主祀岳府元帥（岳飛），據傳建廟已有200多年歷史，1963年重建時，由木雕藝師陳專琳設計、國寶級大木作藝師許漢珍及其父許銅爐劃場，國寶級畫師蔡草如施作全廟彩繪，於1967年竣工。

旌忠廟管委會考量地震發生可能導致文物損毀，提出重建或重修構想，但也有信眾認為建物具有文化資產潛力，爭取登錄為歷史建築加以保留。（編輯：李淑華）1131127