文化部徵選百大文化基地 李遠：人人都是文化人

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（中央社記者趙靜瑜台北3日電）文化部公布首屆百大文化基地徵選展開，獲選的文化基地將獲得50萬元獎勵及首屆入選證明。文化部長李遠表示，期盼透過徵選發展各類文化主題，以故事力讓台灣「天天都是文化日、人人都是文化人」。

李遠表示，台灣推動社區營造30年，開創了一股由下而上的民間參與力量，他上任任內最重要的工作是要將資源有效整合及運用，「百大文化基地」構想正是其一。

李遠提到，近幾年，透過前瞻計畫及其他補助資源的再造歷史現場、地方文化館舍升級、獨立書店支持等，為各地造就最美的人文風情。「百大文化基地」就是希望透過資源整合，將政府與民間多年努力累積的各項成果，呈現於大眾眼前。

李遠表示，期盼透過徵選，公私協力在既有的基礎上，進一步爬梳各地不同領域的文化歷史脈絡及特色故事，發展各類文化主題，打造全民共創、共享，且具歷史脈絡及文化內涵的百大文化基地，以故事力讓台灣「天天都是文化日、人人都是文化人」，進而強化台灣文化主體性及豐饒文化生命力。

根據文化部今天發布的新聞資料，百大文化基地申請的類別，包含「文創聚落或工藝據點」、「視覺藝術、表演藝術等藝文展演據點」、「獨立書店、雜誌社或出版社」、「博物館或地方文化館」、「社區營造或地方創生點」、「古蹟、聚落或文化路徑點」、「影視據點」等。

文化部表示，歡迎符合資格的法人、團體或商號（如個人工作室等）報名，獲選的文化基地將獲得新台幣50萬元獎勵及首屆入選證明。

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文化部說明，百大文化基地除了強調基地的歷史脈絡及文化特色內涵故事等，更期盼能以基地為中心，進一步串連當地的社區組織、藝文館舍、獨立書店或雜誌出版社、各級學校、古蹟聚落營運點等，並規劃主題策展、導覽解說、實作等文化體驗，或其他有助擴增文化基地量能及豐富基地的相關體驗。

「第1屆百大文化基地徵選」自即日起至民國114年1月15日，於文化部文化地圖網站（http://map.culture.tw）開放線上申請報名。（編輯：張雅淨）1131203