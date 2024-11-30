本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
平安新村教保中心不當對待、猥褻兒童 蔣萬安要求國防部終止契約
首頁 / 文化

書法是生動的建築 史博館展現漢寶德書藝之美

2024/11/30 15:25（11/30 15:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
「書藝人間—漢寶德書寫之美」特展30日在國立台灣工藝研究發展中心台北當代工藝設計分館登場，展覽以已故知名建築師漢寶德的書法觀念為出發，強調書法結合生活藝術，精選漢寶德書法作品102件展出。中央社記者趙世勳攝　113年11月30日
「書藝人間—漢寶德書寫之美」特展30日在國立台灣工藝研究發展中心台北當代工藝設計分館登場，展覽以已故知名建築師漢寶德的書法觀念為出發，強調書法結合生活藝術，精選漢寶德書法作品102件展出。中央社記者趙世勳攝　113年11月30日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北30日電）已故文化巨擘漢寶德曾說「書法是生動的建築，建築是立體的書法」，美學獨具。紀念漢寶德逝世10週年，國立歷史博物館舉辦「書藝人間－漢寶德書寫之美」特展，帶國人領略漢寶德書藝之美。

文化部長李遠今天在記者會上致詞時表示，漢寶德在建築、籌建自然科學博物館、文化資產保存、土地、人文、歷史及美學等為台灣帶來啟蒙，在他逝世10週年時，文化部能夠在此刻集結多館共同辦理紀念展，別具意義。

李遠表示，尤其在建築以外展出的漢寶德書法，展現其書法如畫般的風格，對一向被父親說字像畫圖的他來說，「是個救贖」。李遠也對於民間提出將辦理「漢獎」的規劃表示會盡力支持，期盼藉此持續傳承漢寶德在台灣對土地、文化、歷史的重大貢獻。

根據文化部發布的新聞資料，今天特展開幕式包括文化部長李遠、立法委員郭昱晴、國立故宮博物院院長蕭宗煌、國立台灣博物館館長陳登欽、國立台灣工藝研究發展中心主任陳殿禮、國立台灣藝術大學教授李乾朗，國立台南藝術大學校長邱上嘉及策展人建築師黃健敏等與會，表達對漢寶德於台灣文化貢獻的崇高敬意。

國立歷史博物館館長洪世佑表示，漢寶德談美學包括他所關切的博物館、文化資產、建築等，他曾說過「書法是生動的建築，建築是立體的書法」，是將書法藝術與建築串連最徹底的一句話，建築裡的設計與布局融入在書法裡，也能在其中體會漢寶德對於美學的概念。

漢寶德女兒漢可凡表示，10年前史博館辦理「築人間－漢寶德八十回顧展」時，父親已親自挑選200多幅自己的書法作品，期待有一天能展出，今日展覽是為父親圓夢。

漢可凡說，近期全家人環島，在台灣各地透過建築看得見父親的影子，「想起小時候父親帶我在故宮玩捉迷藏，在其中漸漸認識許多重要典藏，這也是父親的美感教育，寫書法是父親工作壓力下紓解情感的方式，最終也成了他的藝術表現。」

「書藝人間—漢寶德書寫之美」展出102件漢寶德書法精品，以漢寶德的書法觀念為出發，強調書法結合生活藝術，分為「循古」、「抒情」、「構成」與「新象」4大主題。策展人黃健敏也提及，漢寶德主張書法應融入生活，展覽也為此呈現他簡潔易懂且富有靈動的風格。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

「書藝人間－漢寶德書寫之美」特展即日起展出至明年2月23日止，地點在國立台灣工藝研究發展中心台北當代工藝設計分館。

其他包括國立台灣博物館策辦「形色質美：漢寶德的建築」特展，世界宗教博物館推「漢先生畫重點：從漢先生的視角看建築」，國立自然科學博物館有「AI x 3D科博至『寶』－紀念漢寶德館長線上檔案展」等，一起深入認識漢寶德的美學世界。（編輯：陳政偉）1131130

「書藝人間—漢寶德書寫之美」特展30日在國立台灣工藝研究發展中心台北當代工藝設計分館登場，吸引民眾到場參觀。中央社記者趙世勳攝 113年11月30日
「書藝人間—漢寶德書寫之美」特展30日在國立台灣工藝研究發展中心台北當代工藝設計分館登場，吸引民眾到場參觀。中央社記者趙世勳攝 113年11月30日
「書藝人間—漢寶德書寫之美」特展30日在國立台灣工藝研究發展中心台北當代工藝設計分館開幕，文化部長李遠（右5）、國立歷史博物館館長洪世佑（左4）、民進黨立委郭昱晴（右4）等人出席。中央社記者趙世勳攝 113年11月30日
「書藝人間—漢寶德書寫之美」特展30日在國立台灣工藝研究發展中心台北當代工藝設計分館開幕，文化部長李遠（右5）、國立歷史博物館館長洪世佑（左4）、民進黨立委郭昱晴（右4）等人出席。中央社記者趙世勳攝 113年11月30日
「書藝人間—漢寶德書寫之美」特展開幕式30日在國立台灣工藝研究發展中心台北當代工藝設計分館舉行，現場安排沙畫表演，吸引眾人目光。中央社記者趙世勳攝　113年11月30日
「書藝人間—漢寶德書寫之美」特展開幕式30日在國立台灣工藝研究發展中心台北當代工藝設計分館舉行，現場安排沙畫表演，吸引眾人目光。中央社記者趙世勳攝　113年11月30日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.81
更多編輯台推薦新聞：