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聯名乖乖變40元 故宮禮品及文創品成立院焦點

2024/12/4 13:21
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（中央社記者王寶兒台北4日電）為讓文物融入生活，故宮長期開發文創品或攜手品牌推出聯名商品，但綠委陳秀寳今天指出，故宮禮品價格合理性滿意度低，聯名乖乖就要價約2倍，應針對客群區隔；另有立委指出應加強文創品創意。

立法院教育及文化委員會今天審查114年度中央政府總預算案有關國立故宮博物院單位預算案，包含國民黨立委洪孟楷、柯志恩、萬美玲，還有民進黨立委陳培瑜、陳秀寳等，均對故宮文創品及聯名商品提出質詢。

洪孟楷詢問故宮院長蕭宗煌，針對故宮明年迎百年院慶是否規劃特殊紀念品。蕭宗煌回應目前規劃郵票套票，並將與中央造幣廠合作推出金條。洪孟楷認為，紀念品應從故宮精神、常民身上出發，應參考世界重要博物館如大英博物館等館所如何規劃，想辦法讓訪客感到這紀念品「非買不可」，而非老掉牙。

柯志恩則指出，故宮過去開發文創商品如「朕知道了」系列，可說引領風潮，百年院慶是絕佳時間點，應抓準時機推出讓大家「買得下手」的商品。故宮長期推動國寶衍生商品設計競賽，但卻超過5成得獎作品未開發為衍生性文創商品，非常可惜，有許多人才貢獻出創意，故宮應延續開發這些商品。

柯志恩進一步表示，故宮文創商品委託合作承銷商家數今年已到近5年來最低，民國108年的13家相比今年7月僅有8家，根據故宮網路商城銷貨收入111年決算同樣呈現下降，故宮產值持續下探。蕭宗煌回應，近年受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情關係而影響收支，將持續努力。

陳培瑜則拿出故宮合作開發的「翠玉白菜筆座」及故宮展覽「大美不言」周邊筆記本，指出這些文創品設計廠商來自台灣，不過均為中國製作，筆記本一本要價新台幣680元，但「紙質也沒多好」。故宮規劃預算將增加文創品開發，合計產製成本就逾2億3960萬元，未來在接受廠商提案或是規劃文創品標案時應有更高標準。

蕭宗煌坦言，「在商言商。」目前案例來說，故宮高單價商品如掛畫卷軸，多仍由台灣廠商製造，而台灣廠商找中國製作商品，賺錢較多的還是台灣廠商。故宮過去便鼓勵合作廠商可在台灣製造商品，未來也將持續積極推動。

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陳秀寳也根據故宮112年度調查指出，關於故宮禮品價格是調查問卷中滿意度最低的，以她辦公室助理為例，看到故宮磁鐵等文創小物就算喜歡但也「買不下手」。

陳秀寳提到，近期大眾熱烈討論故宮與零食「乖乖」合作，一包聯名乖乖要價40元，而一般乖乖則約賣20元，她強調故宮禮品及周邊商品應不只主打外國觀光客，還應顧及本地遊客，商品定價路線要按客群明確區分。（編輯：張雅淨）1131204

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