台南迎清領建城300年 府城仍存在日常中

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（中央社記者張榮祥台南7日電）2024年「台南400」接近尾聲，2025年將迎來清領台灣府城建城300年；台南市文化資產管理處今天表示，300年來民眾穿梭城內外，府城依舊存在於日常生活中，未消失於歷史洪流。

紀念2025年清領台灣府城建城300年，文資處今天舉辦「2024台南雙城論壇」，串聯「台南400」和「府城建城300」歷史記憶，從歷史、環境、文化到現代社會挑戰，探討台南古城願景。

文資處指出，府城建城300年源自於台南1725年開始興築台灣府城，當時在確保台灣府治及周邊居民、商號安全下，台灣府城官民合作逐步建起、奠定台南城市基礎範圍及300年來豐饒富庶基石。

文資處表示，「台南400」呈現荷蘭東印度公司1624年抵達大員（台南安平），打造成東亞海上貿易重要據點，探討台灣17世紀大航海時代被捲入世界貿易鏈後，和各方海上勢力互動過程，呈現台灣視野下的全球圖像。

而「府城建城300年」講述府城與整個台南的關係及府城內、外居民如何在日常生活中交流和互動。台灣府城300年後雖僅部分存續，府城概念卻深刻烙印在許多台南人心中。

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目前，台灣府城存續的城門和城牆，仍是建興國中、台南女中與成功大學等學生上學經過或碰觸的地景；大東門、大南門和兌悅門也是市民途中重要風景。「府城人」自我認同傳承數個世代，不斷穿梭於城內外，陸續出土城池及民居遺構，印證揭開過去居民生活面貌。

文資處表示，適逢2025年「府城建城300年」即將到來時刻，將以國定古蹟「台灣府城城門及城垣殘蹟」等文化資產為中心，運用藝術、展覽及手作等活動，呈現「府城內部」及「府城內外」，彼此交流互動各種面貌。提升保存台南文化共識和城市歷史，攜手譜寫「台南新境」故事。（編輯：郭諭儒）1131207