賽夏族矮靈祭推手潘秋榮辭世 文化部頒贈旌揚狀

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（中央社記者葉冠吟台北15日電）賽夏族矮靈祭（paSta'ay）推手潘秋榮於11月5日辭世，享壽69歲。文化資產局主任秘書張祐創今天出席追思會，代表頒贈文化部旌揚狀，表彰潘秋榮長年傳承賽夏族文化貢獻。

文化部表示，潘秋榮（itih a 'ataw Sawan）生於1956年，為苗栗縣蓬萊村大湳部落賽夏族人，熟悉賽夏族語言、祭典文化、生活習俗，曾任苗栗縣賽夏族民俗文物館館長、苗栗縣議員、苗栗縣賽夏族巴斯達隘文化協會的主要幹部、中央廣播電台主持人、節目企劃，著有「台灣原住民的神話與傳說9 賽夏族：巴斯達隘傳說」、「小米貝珠雷女：賽夏族祈天祭研究」等書。

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潘秋榮長期推動賽夏族文化資產保存及傳承工作，在重要民俗「賽夏族 paSta'ay（矮靈祭）」、苗栗縣民俗「賽夏族 ’a’owaz祈天祭」及「南庄事件史蹟」登錄過程中，積極協調部落間意見，扮演關鍵角色。其所撰擬「重要民俗賽夏族paSta’ay（矮靈祭）保存維護計畫」，奠定了paSta’ay保存維護的短、中、長期發展基礎與方向。

文化部文化資產局主任秘書張祐創表示，潘秋榮一生致力於推動賽夏族文化保存及傳承，其辭世留給世人無限感念。未來文化部將持續協助賽夏族祭儀的保存維護，讓珍貴的原住民族無形文化資產在這片土地上永續傳承。（編輯：張雅淨）1131215