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阿美族祭儀保存者莊美梅辭世 文化部頒贈旌揚狀

2024/12/16 12:04
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（中央社記者邱祖胤台北16日電）「花蓮縣吉安鄉東昌村阿美族里漏部落巫師祭儀」保存者莊美梅於12月8日辭世，享壽96歲。文化部文化資產局主任秘書張祐創今日代表頒贈文化部旌揚狀，由莊美梅次女李玉花代表受贈。

張祐創表示，感佩莊美梅（Epah Akus）長期致力於部落文化傳承，她的辭世留給世人無限感念。文化部也將持續協助阿美族祭師文化的保存工作，讓珍貴的原住民族無形文化資產得以永續傳承。

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根據文化部新聞稿，莊美梅生於1929年，年輕時即成為Sikawasay（祭師），2009年經花蓮縣政府公告認定為祭儀保存者。Sikawasay在阿美族母語有「承載、擁有、富有靈的人」的意思，責任義務包括部落歲時祭儀、為族人祈福消災等。

新聞稿指出，莊美梅一生無論在風雨中或是徹夜不眠的情況下都從未缺席，堅守崗位執行儀式，肩負起部落及家戶執行儀式的終身職，實踐對儀式文化的保存及傳承。（編輯：張雅淨）1131216

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