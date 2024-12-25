台灣藝術家征服果阿藝術季 媽媽經印度引共鳴

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（中央社記者李晉緯新德里25日專電）台灣藝術家董怡芬、樊香君等人近日獲邀在印度果阿的藝術季演出，作品是由現居柏林的香港藝術家余美華（Scarlet Yu）發起，名為「媽與她與他與它：媽組人生」的計畫，描繪「母親」這個角色的日常生活，引發觀眾強烈共鳴。

由「軟硬倍事」團隊籌組，包括台灣的董怡芬、樊香君在內的藝術家，這次獲得國家文化藝術基金會國際交流補助支持，前往印度果阿（Goa）2024「奇緣藝術節」（Serendipity Arts Festival）進行兩場展演。

董怡芬、樊香君在內的6名藝術家，有5人具有「媽媽」身分，這次準備了名為「媽與她與他與它：媽組人生」M（Other）hood:Uncollected Collective Lectures的展演，她們各自以育兒時或過程中的重要物件為出發點，透過展演討論母親這個角色，作為社會、文化、政治的交會點，如何纏繞出亞洲母親的獨特實踐與關照。

在演出之前，現場已經擺好各種物件，開場時，6位藝術家分別檢視跟收拾，就像媽媽每天幫小孩收拾玩具一樣，緊接她們介紹了演講的表演主題，觀眾在聽完介紹後，依照自己想聽的演講主題，前往到藝術家所在的區域，期間也可以自由移動，或觀看電視訪談，更可以跟場上的物件互動。

在這次展演中，不同的藝術家在演出時，會依各自的敘事加入展演元素，像董怡芬就加入了阿美族的「老人飲酒歌」，並納入了傳統民間信仰「擲筊」的橋段，成功激起現場觀眾的興趣。

董怡芬接受中央社記者採訪時表示，她的演講是根據2022年時專訪家人後挑選出的內容，當中包括談論基因檢測技術帶給人的兩難、孕婦的迷思、宗教信仰、原住民文化的誤解等。

董怡芬的展演，其中有一段提到信仰與人的關係，她說：「我回憶起，儘管我不是有任何強烈信仰的人，但在懷孕的過程裡，還是會到守護孕婦的廟宇祈求產程順利，因此我跟印度觀眾介紹了註生娘娘、臨水夫人、七星娘娘、媽祖，也透過演出告訴大家，當想詢問特定問題時，會用擲筊的方式，並藉此提出，當人在沒有信心、害怕時，會把希望交給神明的情況。」

樊香君告訴中央社記者，她的展演想提的包括「分開」和「分類」兩條線，當中敘述胎兒從離開母體，及哺乳、離乳的轉變，還有小孩開始離開母親進入校園，開始某種社會化的過程，而分開、分離都有個「分」字，所以她想和觀眾一起探討，「是否成長離開母體即是一種逐漸朝向分類的過程？」

至於使用的動物圖卡的動機，樊香君則表示，因為動物圖卡是許多孩子在學習過程中常會使用的教具，是教導孩子識別、辨別、分類的工具。

除了藝術家的展演，現場還設置了3台電視，輪播藝術家們從2022年開始訪談的影像紀錄，當中也包含在印度果阿街頭做的訪談，每台電視有兩副耳機，有興趣的觀眾可以在不影響展演進行的情況下觀看。

這次的奇緣藝術節，駐印度代表葛葆萱也派出文化組秘書林品樺前往果阿關心台灣藝術家，駐印度代表處也邀請剛獲得台灣2024 Openbook好書獎年度翻譯書的「寂靜的緯線」（Latitudes of Longing）作者舒班吉．史瓦盧普（Shubhangi Swarup）一同前往。

舒班吉．史瓦盧普表示，她是名作家，也是兩個孩子的媽，觀看這場演出，對她來說像是種能感受到解放的體驗。

她說：「演出呈現的內容，是非常真實且勇敢的，聽到其他母親的經歷，並看到我們每個人都以自己的方式，來擁有屬於自己的小天地，我十分感動。」（編輯：田瑞華）1131225

台灣藝術家董怡芬（圖）在印度果阿藝術季「奇緣藝術節」的演出中，納入了傳統民間信仰「擲筊」的橋段，成功激起現場觀眾的興趣。（駐印度代表處文化組提供）中央社記者李晉緯新德里傳真 113年12月25日

台灣藝術家樊香君（圖）在印度果阿藝術季「奇緣藝術節」的演出中有「分開」和「分類」兩線，並以動物圖卡串起印度媽媽們共同的育兒記憶。（駐印度代表處文化組提供）中央社記者李晉緯新德里傳真 113年12月25日

台灣藝術家在印度果阿的演出現場，設置了3台電視，輪播藝術家們從2022年開始訪談的影像紀錄，當中也包含在印度果阿街頭做的訪談，激起觀眾的共鳴。（駐印度代表處文化組提供）中央社記者李晉緯新德里傳真 113年12月25日