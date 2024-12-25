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占星結合戀愛故事 唐綺陽一圓漫畫家夢想

2024/12/25 19:47（12/25 20:01 更新）
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橘子集團旗下漫畫小說平台MOJOIN聯手占星專家唐綺陽（圖），以其Podcast「唐陽雞酒屋」的宮位系列改編成漫畫「難搞的戀愛體質」。（MOJOIN提供）中央社記者王寶兒傳真 113年12月25日
橘子集團旗下漫畫小說平台MOJOIN聯手占星專家唐綺陽（圖），以其Podcast「唐陽雞酒屋」的宮位系列改編成漫畫「難搞的戀愛體質」。（MOJOIN提供）中央社記者王寶兒傳真 113年12月25日
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（中央社記者王寶兒台北25日電）占星專家唐綺陽被網友奉以「國師」之稱，但她過去卻有想當漫畫家的夢想，漫畫小說平台MOJOIN邀唐綺陽、漫畫家柯宥希及編劇張君涵合作，打造漫畫「難搞的戀愛體質」，讓唐綺陽一圓漫畫夢。

漫畫家夢想在唐綺陽高中時期種下，繪製四頁漫畫還曾參賽得名，留存至今，唐綺陽今天透過MOJOIN表示，高中曾參加漫畫社，因為體認到個性不適合當漫畫家，在尋找更好的方式表現自己時，才慢慢走上占星這條路，沒想到兜了一大圈，此次合作又回到漫畫，是很棒的圓夢過程。

唐綺陽經營Podcast「唐陽雞酒屋」，10月還摘下廣播金鐘獎，其中「宮位系列」深受聽眾喜愛。「難搞的戀愛體質」以「宮位系列」為主軸，由唐綺陽監製、資深編劇張君涵編採，將不同宮位特色與個性擬人化，並聯手擅長少女系漫畫的金漫獎得主柯宥希，打造唐綺陽心中美型角色及粉紅泡泡兼具的漫畫。

「難搞的戀愛體質」第1季背景設定在繁忙的都市，主要場景為咖啡店和獸醫院，由正義感滿滿的「三宮人」記者，因見義勇為而意外邂逅「一宮人」帥哥獸醫展開戀愛與奮鬥的故事，未來也會有更多BL（Boys' Love）、GL（Girls' Love）多元戀愛類型登場。

唐綺陽表示，將Podcast內容轉化為漫畫形式是很新鮮的點子，有「擴圈」的效果，能讓更多喜歡漫畫的人了解星座宮位知識。戀愛是人際關係裡最有趣且迷人的，希望透過「難搞的戀愛體質」喚起年輕人對戀愛的興趣。

本次改編漫畫與柯宥希合作，唐綺陽也分享，漫畫繪製成果超出預期，因為作品要的是好看，而非枯燥的占星書。「柯宥希的清澈透明畫風結合迷人的故事情節，完美詮釋作品名中的『難搞』特質，相信也會是改編成功的關鍵。」

「難搞的戀愛體質」漫畫即日起於MOJOIN平台上線，採雙週更新。（編輯：李亨山）1131225

戀愛漫畫「難搞的戀愛體質」由占星專家唐綺陽監製、資深編劇張君涵編採，並由擅長少女系漫畫的金漫獎得主柯宥希繪製。（MOJOIN提供）中央社記者王寶兒傳真 113年12月25日
戀愛漫畫「難搞的戀愛體質」由占星專家唐綺陽監製、資深編劇張君涵編採，並由擅長少女系漫畫的金漫獎得主柯宥希繪製。（MOJOIN提供）中央社記者王寶兒傳真 113年12月25日
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