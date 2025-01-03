維也納愛樂2026新年音樂會 聶澤賽金將首次指揮

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（中央社記者趙靜瑜台北3日電）維也納愛樂宣布，2026年新年音樂會將由加拿大指揮家亞尼克．聶澤-賽金（Yannick Nézet-Séguin）首次擔任指揮。維也納愛樂表示，選擇聶澤-賽金可以讓樂團與年輕一代指揮家有更多合作機會。

維也納愛樂新年音樂會從1941年起每年舉辦一次，現已在全球90多個國家轉播。今年的音樂會由慕提（Riccardo Muti）在維也納金色大廳指揮。

根據維也納愛樂官網發布的新聞資料，聶澤-賽金與維也納愛樂第1次合作是從2010年在薩爾斯堡的莫札特週。之後他定期指揮樂團，並在維也納和薩爾斯堡巡演。聶澤-賽金也指揮了維也納愛樂2023年的夏夜音樂會。

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2018年聶澤-賽金正式成為紐約大都會歌劇院第3名音樂總監，他曾表示那是他人生中最快樂的一天。早在2012年，聶澤-賽金便擔任北美五大之一的費城管弦樂團音樂總監，並以2年時間成功帶其走出破產低潮，創造浴火重生的傳奇。聶澤-賽金也曾率領費城與大都會歌劇院管弦樂團訪台。

維也納愛樂主席丹尼爾（Daniel Froschauer）在維也納愛樂官網發布的新聞稿中表示，2010年以來，維也納愛樂與聶澤-賽金一直保持密切的藝術合作夥伴關係，「選擇聶澤-賽金也讓維也納愛樂實現與年輕一代指揮家更多合作的目標。」（編輯：陳政偉）1140103