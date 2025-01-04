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台南南關線三大廟第一期調查 整理出逾4千文物

2025/1/4 18:05（1/4 18:11 更新）
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台南市文資處2024年啟動「南關線3大廟」王醮及陣頭文物調查第一期計畫，對歸仁區仁壽宮及境內12個文武陣頭與先鋒官看東北安宮等14間廟宇展開調查，整理出4108件文物，當中還發現日治昭和時期的「拍面宋江陣」面譜。（台南市文化資產管理處提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年1月4日
台南市文資處2024年啟動「南關線3大廟」王醮及陣頭文物調查第一期計畫，對歸仁區仁壽宮及境內12個文武陣頭與先鋒官看東北安宮等14間廟宇展開調查，整理出4108件文物，當中還發現日治昭和時期的「拍面宋江陣」面譜。（台南市文化資產管理處提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年1月4日
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（中央社記者張榮祥台南4日電）台南市文化資產管理處今天發表「南關線三大廟」王醮及陣頭文物第一期調查成果，14間受調廟宇整理出逾4000件文物，更發現日治昭和時期的「拍面宋江陣」面譜。

台南市文資處去年啟動「南關線三大廟」王醮及陣頭文物調查第一期計畫，對歸仁區仁壽宮及境內12個文武陣頭與先鋒官、看東北安宮等共14間廟宇進行調查，整理出4108件文物。

在眾多文物中，4件具有一般古物價值潛力，包含「仁壽宮開基保生大帝神像」、「崁仔頭清水宮日治時期繪製拍面宋江陣面譜」、「檳榔園翰林院草鞋公陣劇本」，及公館邊清水宮「宋江陣備忘錄」文稿，顯見這個區域陣頭傳承歷史悠久。

文資處表示，「南關線三大廟」指的是關廟山西宮、歸仁仁壽宮、歸仁保西代天府（大人廟），三大廟交陪深厚，每逢王醮期間，三大廟香境內各庄連動，籌組陣頭數量十分可觀，

仁壽宮祭祀轄境以歸仁北里五角頭為主，最遲於清領光緒初年（1875年）形成，文武陣頭包括看東弘農宮金獅陣、看西武聖宮金獅陣、辜厝翰林院金獅陣、灣厝北極殿金獅陣、檳榔園仔翰林院草鞋公、崁仔頭清水宮拍面宋江陣、許厝代天府宋江陣、紅瓦厝忠順府宋江陣、後市仔五公禪院宋江陣、公館邊清水宮宋江陣、許厝文衡聖帝堂宋江陣、崁仔下觀音堂宋江陣等。

文武陣頭籌組，象徵仁壽宮境內庄頭對大廟向心力，是王醮重要組成部分，也是遊社、接禮、及參與另兩大廟王醮盛事不可或缺重要成員。

「南關線三大廟」王醮及陣頭文物調查第一期計畫，仁壽宮以文件、相片、影音、書籍等文書資料為主，其餘廟宇多是陣頭使用兵器、道具。文資處也提出文物保存維護建議，以傳承南關線王醮及境內陣頭文化。（編輯：謝雅竹）1140104

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