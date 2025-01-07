NSO室內樂音樂節 黃俊文推專業、尊敬與友誼3價值

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（中央社記者趙靜瑜台北7日電）NSO國家交響樂團將舉行第3屆「黃俊文與好朋友們」室內樂音樂節，策畫者旅美小提琴家黃俊文表示，室內樂代表的是專業、尊敬與友誼，這對學音樂或是任何行業來說都是重要價值。

黃俊文今天在記者會上表示，他很開心能為台灣做這件事，讓不一樣的室內樂文化可以開花結果，「對我來說，室內樂代表的是專業、尊敬以及友誼，這對任何行業來說都是不可或缺的價值，沒有專業、只有友誼也無法合作室內樂；同樣沒有尊重只有專業也無法合作。希望透過室內樂來表達這些重要特質。」

黃俊文表示，他是先選定曲目，再去挑選適合的音樂家，這次規劃的3套曲目一場是巴洛克大協奏曲，第2套「致．親愛的」音樂會曲目分別寫給親密的親人、愛人及友人，表達愛意及思念，第3套曲目「浪漫薄暮」則是浪漫時期風格迥異之作，「3套曲目都聽，就如同聆賞一首協奏曲。」

黃俊文這次邀約的音樂家陣容堅強，包括美國印第安納波利斯交響樂團首席林冠羽、紐約愛樂中提琴首席辛西婭．菲爾普斯（Cynthia Phelps）、大提琴獨奏家馬克西米里安．霍儂（Maximilian Hornung）、鋼琴家安－瑪莉．麥克德茉特（Anne-Marie McDermott），以及小號演奏家嘉柏．柏多斯基（Gábor Boldoczki）等。

NSO團員音樂家群，包括鄧皓敦、曾智弘、李庭芳、蔡竺君、陳怡茹、洪章文、黃瑞儀、陳猶白、黃亞漢、上地彩門、黃日昇、唐鶯綺、蘇億容、王怡靜、阮黃松及楊璧慈，再加上大鍵琴演奏家蔡佳璇將同台獻藝。這也是室內樂音樂節歷屆來NSO團員參與人數最多的一次。

NSO樂團代理首席鄧皓敦表示，「每年這個時候就是NSO獨享俊文的時刻，他帶著很多他的好朋友們，與NSO變成更多的好朋友們。」鄧皓敦說，室內樂演出是工作和生活裡「很重要的存在」，「團員們也會用心地排練，享受演出。」

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NSO執行長郭玟岑表示，很感謝黃俊文花了那麼多時間，讓室內樂音樂節和客席音樂家們成為NSO的一部分，「室內樂的原點是友誼，音樂家們透過音樂緊密地聯繫，每天8小時不停排練，展現對專業的堅持跟努力。」郭玟岑也說，很榮幸能用清新且溫暖的樂音，與大家一同開啟美好的2025年。

NSO「黃俊文與好朋友們」第3屆室內樂音樂節將於1月9日到12日登場，除了1月10日在雲林聲泊廳演出之外，其他3場都在台北國家音樂廳。（編輯：張雅淨）1140107