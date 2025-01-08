兒童布袋戲劇本創作徵選揭曉 傳藝中心兼當媒人婆

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（中央社記者葉冠吟台北8日電）為推廣布袋戲文化走進兒童世界，國立傳統藝術中心首次舉辦「兒童布袋戲劇本創作徵選」，並當起「媒人婆」媒合獲獎作與劇團落實舞台演出，象徵兒童戲曲向下扎根開啟全新篇章。

傳藝中心主任陳悅宜今天在記者會分享，推動兒童表演藝術是文化部長李遠上任後重要的藝術扎根政策，首屆「兒童布袋戲劇本創作徵選」吸引各界創作好手投稿，從34本劇本裡評選出6本優秀作品，特優得主為鄭玉姍，優選得主共有2名，分別是洪瓊芳與蘇恆毅，佳作得主為宋易勳、李奕賢與郭昭伶。

陳悅宜指出，為了讓劇本真正落實於舞台，傳藝中心首次扮演「媒人婆」角色辦理媒合說明會，最終促成3組團隊媒合成功，將把特優、優選3部作品搬上舞台，3部佳作也會鼓勵團隊優先創作演出。

記者會上同步揭曉媒合成果，靈活多變的真雲林閣掌中劇團攜手鄭玉姍的「小虎的實習歷險記」；以親子劇聞名的五洲勝義閣掌中劇團，則與洪瓊芳「原來你佇咧」配對；新銳劇團雷音劇坊，與同樣年輕且深具潛力的蘇恆毅「青瞑的龍蛇無青瞑」結緣。

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現場陳悅宜更將紅線交給3名編劇及劇團代表，祝福3組新人攜手共創精彩作品，6月作品於戲曲中心試演後將進入校園巡迴推廣，為孩童帶來布袋戲的創意與魅力。

另外，為延續這股創作熱潮，傳藝中心宣布啟動第2屆「兒童布袋戲創作推廣計畫」，新一輪劇本徵件將提前於5月啟動，劇本創作研習營則於3月開始報名，布袋戲團隊徵選將於下半年接續展開。（編輯：張雅淨）1140108