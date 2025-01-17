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蘇匯宇「三廳電影」 入圍2025柏林影展Forum單元

2025/1/17 19:00（1/17 19:26 更新）
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台灣藝術家蘇匯宇2023年推出個展「三廳電影」，並將其延續發展為長片作品「三廳電影」（The Trio Hall），該片入圍2025年柏林影展Forum單元。圖為劇照。（台北當代藝術館、靖像有限公司提供）中央社記者王寶兒傳真 114年1月17日
台灣藝術家蘇匯宇2023年推出個展「三廳電影」，並將其延續發展為長片作品「三廳電影」（The Trio Hall），該片入圍2025年柏林影展Forum單元。圖為劇照。（台北當代藝術館、靖像有限公司提供）中央社記者王寶兒傳真 114年1月17日
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（中央社記者王寶兒台北17日電）台灣藝術家蘇匯宇最新長片作品「三廳電影」（The Trio Hall），入圍2025年柏林影展Forum單元，將於2月舉辦其世界首映，該作品源自蘇匯宇2023年於台北當代藝術館的個展「三廳電影」。

蘇匯宇於2023年個展自述，這是一個電影/展覽（Cinematic Exhibition），或其實就是一個影視生產場域。從分鏡手稿、製片會議、甄選、排練、武術指導、排舞、編曲乃至拍攝現場，都將是觀眾得以體驗的過程。最終，1支充滿尖銳議題與地獄梗的政治喜劇將在展覽尾聲誕生。

台北當代藝術館今天發布新聞稿表示，蘇匯宇在2022年受台北當代館邀請策劃關於視覺藝術、電影與表演交會貫穿的展覽，蘇匯宇因而以「三廳電影」為主題，援引台灣1970年代末期的通俗電影名詞「三廳電影」（又稱三廳戲），利用「打開電影製作」的展覽體驗，闡明「打開歷史的製造」課題。

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展覽「三廳電影」在展期間開放大量觀眾參與，讓參觀者成為電影的製造者。而此次入圍柏林影展的長片「三廳電影」中，也結合了多段於當代館展覽期間拍攝的影像，並以綜藝節目作為偽裝，再以長片的模式上映，模糊了藝術媒介、手法與類型的定義，探討當代社會的複雜性、地緣政治的緊張。

台北當代藝術館表示，「三廳電影」在2023年展覽期間，向現場觀眾持續展示製造中或初剪的影片，其中也包含多場現場表演與數個獨立的錄像作品。當代館將持續支持這個「永遠正在拍攝的計畫」，該展10月將與哥倫比亞波哥大現代美術館合作其下一站巡迴展出，11月更將返回台北，放映其最新版本。（編輯：陳政偉）1140117

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