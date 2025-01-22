第75屆柏林影展2/13登場 3位台灣導演長片入圍

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（中央社記者顏若瑾柏林22日專電）第75屆柏林影展將在2月13日開幕，今年共有3部台灣電影入圍，將代表台灣登上國際舞台。主辦單位宣布今年不會有政界人士登台為影展致詞。在新任影展總監塔特的帶領下，除了少量知名明星陣容，還有一些獨立電影的老面孔在影展中脫穎而出。

第75屆柏林影展將在2月13日至23日舉行，有別於過往，今年除了入選電影的政治代表為活動嘉賓外，不會有政界人士登台亮相，包括德國文化部長與柏林市長都不會名列登台致詞名單。

根據第75屆柏林影展入圍片單，在規劃的9個競賽單元中，共有3部台灣電影分別入圍在新創競賽「透視」（Pespectives）單元、「全景」（Panorama），以及「論壇」（Forum）等單元中，分別是導演朱駿騰的首部長片「河鰻」、導演朱平的「愛作歹」與藝術家蘇匯宇「三廳電影」，將代表台灣登上國際舞台。

本屆金熊獎預計將頒發給英國演員蒂妲史雲頓（Tilda Swinton）；韓國實驗性獨立電影導演洪尚秀等老面孔的新片也名列主競選片單。據柏林影展發言人在柏林日報（Berliner Zeitung；Berlin Newspaper）中表示，本屆影展致力為舞台表演打造一種全新的、電影式導向的概念；其中亮點在影展最大獎金熊獎的頒獎典禮。

這是新任影展總監塔特（Tricia Tuttle）上任後舉辦的第一次影展。塔特來自美國、有英國電影協會（BFI）長年的工作經驗，在去年4月接下柏林影展總監職位。

塔特21日在柏林世界文化宮（HKW）舉辦的影展入圍片單公布記者會上表示，對她來說，柏林影展是一個社會性節慶，沒有一個社會裡沒有政治，而電影節慶將更加關注在電影本身。

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另一方面，塔特也在本屆影展中開創新的競賽單元「透視」取代前幾屆的「邂逅」（Encounters）。首屆入圍片單包括來自19國的14部首映長片；5部長片由女性執導或是共同編導，2部由非二元性別導演執導。

塔特表示，新的透視競賽單元匯集來自全球各地拍電影的人，「從印度到墨西哥、從台灣到埃及、從美國到斯洛維尼亞」，當風格與主題多元性同樣廣泛外，重點是這些拍電影的人都用心，以及大膽的想法來觸及觀眾。（編輯：韋樞）1140122