訴社子島故事 「河鰻」入圍柏林影展新競賽單元

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（中央社記者林尚縈柏林21日專電）台灣導演朱駿騰首部劇情長片「河鰻」入圍柏林影展新競賽單元「視角」，該片以社子島為背景，講述一名年輕男子與神秘女子相遇的故事。官方表示「河鰻」是一部巧妙融合魔幻寫實元素的迷人電影，將於影展期間全球首映。

第75屆柏林影展今天舉行首場新聞記者會，新任影展總監塔特（Tricia Tuttle）公布本屆主競賽與「視角」競賽單元入圍影片。

「視角」（Perspectives）是柏林影展今年新設立的獨立競賽單元，專為首次執導劇情長片的導演設計，希望藉此提升新銳導演國際能見度。

在「視角」競賽單元入圍的14部電影中，「河鰻」（Eel）是唯一一部來自台灣的電影，單元負責人史都茲（Michael Stütz）表示，這部影片巧妙融入魔幻寫實元素，有著鮮明而吸引人的美學風格。

導演朱駿騰接受中央社越洋採訪時分享入圍心情，朱駿騰說，「這是我的第一部劇情長片，能夠在時隔20年後重新回到電影創作，並受到柏林影展的肯定，對我而言是莫大的鼓舞。」

大學主修電影的朱駿騰，因感受到創作瓶頸，從事電影工作多年後前往英國學習當代藝術。其後以視覺藝術家的身份活躍於藝術圈，創作領域涵蓋裝置藝術、錄像及其他新媒體藝術形式。

20年後回歸「本業」拍攝劇情長片，朱駿騰表示既熟悉又陌生，而為了讓電影能更真實反映故事背景，他特意搬到社子島居住一年，實地進行田野調查與創作，近距離觀察當地人的生活。

雖然是土生土長的台北人，朱駿騰坦言過去從未真正踏上這片市郊的沙洲，在真正進入社子島後，他被當地獨特的自然景觀與居民吸引，朱駿騰形容，社子島彷彿是一顆「時間膠囊」，所有事物都以一種緩慢且魔幻的方式存在。

此外，他也觀察到都市更新計畫對當地居民生活的影響，指出社子島像極了台灣的縮影，既面臨內部矛盾，也受到外部衝突的壓力。

為什麼將電影名稱取作「河鰻」？朱駿騰解釋，在社子島生活時，偶然看到一名漁夫捕捉鰻魚的場景，鰻魚在網中掙扎的扭動姿態讓他印象深刻。

朱駿騰研究後發現，生活在淡水的河鰻其實誕生於深海海溝，歷經漫長的遷徙與變態在河流中棲息，在生命的最後回到海溝產卵。

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這種「生命的循環」深深吸引了朱駿騰，也成為電影的重要隱喻。他說，「從土地到人，社子島的種種事物似乎都順著水流而來，最終或許也將隨著水流而逝去。」

這部象徵自然的不可抗力，也反映出人們對歸屬感與未來，懷抱著不安與期待的電影，也將在2月13日到2月23日的柏林影展全球首映，展現來自台灣創作者獨一無二的世界觀與創作能量。（編輯：高照芬）1140122