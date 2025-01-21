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看好電子書市場 博客來推專屬閱讀器

2025/1/21 15:59（1/21 16:46 更新）
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博客來網路書店推出第1台專屬電子書閱讀器BooksPad，採用元太Kaleido 3最新面板，配有筆記功能，將在2月4日台北國際書展開始推出早鳥預購優惠，現場可體驗使用。（博客來提供）中央社記者邱祖胤傳真 114年1月21日
博客來網路書店推出第1台專屬電子書閱讀器BooksPad，採用元太Kaleido 3最新面板，配有筆記功能，將在2月4日台北國際書展開始推出早鳥預購優惠，現場可體驗使用。（博客來提供）中央社記者邱祖胤傳真 114年1月21日
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（中央社記者邱祖胤台北21日電）看好電子書閱讀市場，成軍30年的博客來網路書店推出第1台專屬電子書閱讀器BooksPad，將於台北國際書展期間首度亮相。

根據博客來發布新聞稿，博客來註冊會員2024年底已超1200萬，並發現每10名會員當中就有1名使用過電子書服務，博客來電子書業務過去8年一直保持兩位數成長，2024年還以近20%成長率領先圖書全品類漲幅。

新聞稿指出，博客來過去一年多持續優化電子書App閱讀體驗，更推出新電子書商業雜誌暢讀服務，2024年9月再推出暢聽訂閱服務，帶動博客來訂閱訂戶數年增逾70%，下載量較2023年同比成長50%，電子書購買頻次、數量與單筆消費均全面成長，顯示出數位閱讀正逐漸成為主流趨勢。

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因此博客來2025年推出自有電子書閱讀器BooksPad，採用元太Kaleido 3最新面板，配置FastGLR的專利快刷技術，降低殘影，擁有4G/64G大容量，配有筆記功能、2500mah電池。將在2月4日書展開始推出早鳥預購優惠，現場可體驗使用。

據了解，目前國內讀者較常使用電子書閱讀器品牌包括讀墨Readmoo、樂天Kobo、Hyread、Boox，外文書則以Kindle為主力，各擁忠實使用者。去年台北國際書展，包括讀墨Readmoo、樂天Kobo均把握機會在現場展示新機種及新功能，今年讀墨Readmoo未參展，但博客來加入，為電子書閱讀器市場帶來新活力。（編輯：張雅淨）1140121

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