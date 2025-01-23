政治受難者陳顯宗捐贈人權文物 見證歷史記憶

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（中央社記者趙靜瑜台北23日電）政治受難者陳顯宗捐贈人權文物給國家人權博物館，一是陳顯宗在綠島新生訓導處服刑時因營繕工程有功獲致的獎狀，二是刑期服滿時難友們繪製贈送「少女與牛車」油畫，見證困境情誼。

國家人權館今天發布新聞稿表示，這兩件文物見證台灣威權統治時期政治受難者在困境中互相扶持勉勵，以及發揮所長、與當地居民交流的歷史記憶。

陳顯宗1950年遭受莫名指控，政府當局以「參加叛亂之組織」為由判處12年有期徒刑；至綠島服刑時，其因土木測量專長而被分配到新生訓導處第五中隊營繕組。

當時物資缺乏，新生訓導處設立生產班，名為「新生」的政治受難者為了自給自足而栽種蔬菜，必須每日上山辛苦挑水回來澆灌。陳顯宗為了解決用水之苦，利用當地大型竹子和鐵絲等材料製成水管架引水道，從另一山頭觀音洞大壩引水至菜園，讓難友無須上山挑水。獲得「營繕工程建樹頗多」獎狀。

1962年陳顯宗服刑期滿即將回台時，獄中難友許省五、許省六兄弟贈送「少女與牛車」油畫作為留念。畫作視角是從新生訓導處遠眺另一邊大海，蜿蜒小徑上穿著紅色裙子的主角是綠島居民董小姐，水牛拖著綠島特有的農具「拖排」，沿著小徑往前走可以看到當時的公館聚落。

這幅油畫是陳孟和於50年代繪製，畫框則是由專長製作海報看板的許氏兄弟，就地取材手工製成，不僅記錄當時新生與綠島居民以物易物的庶民生活樣貌，以色調明亮的田園景色象徵新生們迎向未來的堅毅精神，更承載了新生們在克難環境中互相扶持的情誼。

陳顯宗1928年出生，桃園觀音人，16歲自桃園公學校高等科畢業，時值太平洋戰爭，於是報考日本高座海軍少年工，抵達日本不久後戰爭就結束，復於1946年返回台灣。

1950年自開南商工職業學校土木科畢業後，因陳姓導師介紹而到桃園農田水利會上班，全家人為此歡慶，沒想到3個月後卻因「桃園學生支部林秋祥等案」在辦公室遭到逮捕，當時年僅23歲。

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陳顯宗後被判刑12年，先後到過保密局南所、青島東路3號軍法處看守所、內湖新生總隊等處，並關押於綠島新生訓導處。難友間互相支持的深厚情誼，是彼此度過那段痛苦歲月的重要支柱，也因此即便出獄，大家仍然經常透過電話關懷彼此。

人權館表示，相較於其他博物館及美術館藏品，受難者捐贈的文物並非僅著重其美術藝術價值，而是物件所承載著在台灣這塊土地所發生的人權事件，每件人權文物都是政治受難者生命故事的縮影。陳顯宗所捐贈的文物，人權館將於修復後納入典藏研究與策展規劃，與社會大眾共享。（編輯：陳政偉）1140123