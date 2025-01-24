加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
過年連假國道高乘載、塞車時段一次掌握 11替代路線避車潮
首頁 / 文化

人權館新春開放參觀 入園看展抽紅包過新年

2025/1/24 16:44
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北24日電）迎接農曆春節，國家人權博物館將舉辦抽紅包過新年，除了可以一次觀看5檔精彩展覽之外，集滿4個特展印章可以抽限量紅包，園區使用文化幣打卡也會送限量好禮。

根據人權館今天發布的新聞資料，景美園區目前有5檔展覽，包含1檔主題展及4檔特展活動，其中「白色恐怖歷史現場－白色恐怖景美紀念園區主題展」以最新史料及研究成果完整呈現台灣威權體制脈絡，邀請觀眾走入歷史現場，重拾白色恐怖記憶。

主題展現場搭配「獄外之囚」及「遲來的遺書」展中展，凸顯政治受難者不畏威權的意志。

特展則有「真誠守護：紐西蘭原住民族歷史正義的銀幕敘事」特展，「突破封鎖線 戰後黑名單」特展，「〝請說國語？！〞戰後語言政策與人權議題」特展以及「高牆微光—穿透1989開新縫」特展。

google news透過 Google News追蹤中央社

農曆年後，人權館也將以「人權Discovery」為主題參加「2025台北國際書展」，邀請民眾透過閱讀認識人權的多元面向。現場除了展售最新出版品、精選人權主題選書，將邀請詩人向陽與陳允元分享將在下半年出版的「台灣白色恐怖詩選」。

白色恐怖景美紀念園區將於小年夜（1月27日）開園，除夕至初二（1月28日至30日）休園，初三至初五（1月31日至2月2日）開園，初六（2月3日）休園。（編輯：陳政偉）1140124

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

17
更多編輯台推薦新聞：