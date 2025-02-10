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畫廊協會將推培育課程 藏家及藝術愛好者也可報名

2025/2/10 20:34（2/10 21:08 更新）
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中華民國畫廊協會在2025年將持續推動北、中、南藝術博覽會活動，圖為ART TAIPEI 2024台北國際藝術博覽會現場。（中央社檔案照片）
中華民國畫廊協會在2025年將持續推動北、中、南藝術博覽會活動，圖為ART TAIPEI 2024台北國際藝術博覽會現場。（中央社檔案照片）
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（中央社記者王寶兒台北10日電）為培育視覺藝術產業專業人才，中華民國畫廊協會今年將推動「畫廊協會藝術管理學院」，服務對象包含畫廊同業、藏家到藝術愛好者，透過系列課程增進新世代藝術市場發展。

中華民國畫廊協會今天舉行媒體茶敘，畫廊協會理事長陳菁螢致詞表示，台灣是亞洲發展藝術產業最為穩定的區域之一，且年輕藏家眾多，畫廊協會長期推動台北國際藝術博覽會（ART TAIPEI）開拓藝術市場之餘，也期望透過「畫廊協會藝術管理學院」系統性規劃課程，因應市場需求而讓人才穩定升級。

中華民國畫廊協會新創行銷總監陳怡文表示，畫廊業者目前面臨經紀藝術人才斷層問題，因而「畫廊協會藝術管理學院」將透過畫廊協會的經驗、資源及專業人士，提供更為貼近市場內容的經驗分享。

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陳怡文指出，課程預計將包含4個層面，包含產業政策解析、國際藝術市場脈動、藝術史教育及藝術收藏與修復。協助剖析藝術市場相關政策與產業發展趨勢，也提供國內外藝術史知識，提升專業鑑賞能力。

2025年畫廊協會主辦3場藝術博覽會，包含台北、台南及台中，將會以「平等與多元包容」為隱性概念，回應全球當代藝術關注的社會議題。陳菁螢表示，文化相關預算遭立法院刪凍對許多產業人士來說並不容易，而在政局不穩定時，畫廊協會會以開創更多國際品牌與合作，持續穩定發展藝術產業。（編輯：管中維）1140210

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